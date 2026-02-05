€ 5.0943
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Data actualizării: 11:23 05 Feb 2026 | Data publicării: 11:21 05 Feb 2026

Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump casa alba sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump este deschis colaborării cum România în asigurarea aprovizionării cu minerale esențiale pentru susținerea apărării, energiei și tehnologiei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, joi dimineață, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București transmite deschiderea administrației de la Casa Albă pentru o colaborare cu România pentru mineralele critice.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic“, se precizează în mesajul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

CITEȘTE ȘI                -             SUA intră într-un an istoric: 2026, proclamat Anul celebrării și reafirmării spiritului american

De asemenea, într-un mesaj pe X, Ambasada SUA la București remarcă deschiderea președintelui Donald Trump de a colabora cu partenerii internaționali, inclusiv România, în speța menționată.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada pe X.



ambasada sua la bucuresti
donald trump
romania
pamanturi rare
