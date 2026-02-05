Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București

Într-un mesaj publicat pe Facebook, joi dimineață, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București transmite deschiderea administrației de la Casa Albă pentru o colaborare cu România pentru mineralele critice.

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic“, se precizează în mesajul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

De asemenea, într-un mesaj pe X, Ambasada SUA la București remarcă deschiderea președintelui Donald Trump de a colabora cu partenerii internaționali, inclusiv România, în speța menționată.

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie”, a transmis Ambasada pe X.