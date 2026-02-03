€ 5.0950
Stiri

DCNews Stiri Turlă prăbușită la o biserică din Cehu Silvaniei. Sunt căutate victime sub dărâmături: O poliţistă a fost rănită
Data actualizării: 23:10 03 Feb 2026 | Data publicării: 21:02 03 Feb 2026

Turlă prăbușită la o biserică din Cehu Silvaniei. Sunt căutate victime sub dărâmături: O poliţistă a fost rănită
Autor: Tiberiu Vasile

Turlă prăbușită la o biserică din Cehu Silvaniei. Pompierii caută victime sub dărâmături Turla unei biserici din oraşul Cehu Silvaniei. Sursa Foto: IPJ Sălaj

Turla unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit marți seara peste drum, iar pompierii caută în prezent victime sub dărâmături.

Turla unei biserici din oraşul Cehu Silvaniei s-a prăbuşit, marţi seara, peste partea carosabilă, blocând circulaţia pe ambele sensuri, echipajele de intervenţie acţionând în prezent pentru căutarea unor eventuale victime sub dărâmături, folosind şi un câine specializat pentru astfel de misiuni, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sălaj.

Potrivit sursei citate, în urma apelului primit la numărul unic de urgenţă 112, la faţa locului au fost mobilizate forţe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi Detaşamentului Zalău.

O agentă de poliție a suferit vătămări corporale

O agentă de poliție a suferit vătămări corporale în timp ce se deplasa către locul de muncă, fiind transportată imediat la unitatea medicală pentru îngrijiri. În paralel, echipele de salvare desfășoară operațiuni de căutare printre dărâmături, existând suspiciunea că și alte persoane ar putea fi captive. Potrivit sursei citate, incidentul a fost sesizat în jurul orei 18:30, biserica fiind situată chiar în vecinătatea sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei.

"În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbuşire în timp ce se deplasa către sediul poliţiei. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conştientă", au transmis reprezentanţii IPJ Sălaj.

Echipele de intervenţie acţionează pentru îndepărtarea dărâmăturilor

"Au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi un autocamion de intervenţie echipat cu un container multirisc, dotat cu echipamente de căutare-salvare. De asemenea, la misiune participă un echipaj canin specializat în căutarea persoanelor sub dărâmături", precizează reprezentanţii ISU Sălaj.

Echipele de intervenţie acţionează prioritar pentru îndepărtarea elementelor de construcţie prăbuşite pe drumul public, în vederea identificării unor posibile victime care ar fi putut fi surprinse atât în exteriorul, cât şi în interiorul lăcaşului de cult.

Reprezentanţii ISU precizează că misiunea este în dinamică, zona fiind securizată pentru a permite pompierilor să acţioneze în siguranţă, conform Agerpres. 

salaj
biserica
