Sorin Grindeanu a fost primit de Benjamin Netanyahu. Noua țintă România - Israel: Temă majoră a întâlnirii

Sorin Grindeanu a spus că dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice dintre România şi Israel este importantă.

Noua ţintă a cooperării dintre România şi Israel

"Dezvoltarea accelerată a relaţiilor economice este noua ţintă a cooperării dintre România şi Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore ale întâlnirii de azi cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu.

Deşi ne-am amintit şi de trecut, fiindcă sunt deja aproape 9 ani de la precedenta mea vizită la premierul israelian, accentul l-am pus pe proiectele de viitor. Amândoi vrem mai multe companii româneşti care să intre pe piaţa israeliană şi noi investiţii importante ale firmelor din Israel în economia noastră. Iar premierul Netanyahu este un partener apropiat al ţării noastre.

Sunt convins că ne va ajuta să preluăm de la companiile israeliene expertiza de cel mai înalt nivel în inteligenţă artificială şi inovare tehnologică şi să o aplicăm în toate ramurile esenţiale ale economiei", a scris Grindeanu pe Facebook.

Subiect abordat și cu preşedintele Parlamentul israelian Amir Ohana

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că acest subiect a fost abordat şi în discuţia cu preşedintele Knesset-ului (Parlamentul israelian), Amir Ohana, "un adevărat prieten al României".

"Există toată deschiderea autorităţilor Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală. Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici - investiţia strategică în sectorul high-tech power şi într-un ecosistem impresionant de start-up-uri, care reuşesc să crească şi să ajungă actori economici de top. Aşa putem accelera creşterea economică, dar şi să reducem birocraţia statului în cel mai eficient mod", a menţionat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu face o vizită oficial, în Israel, în perioada 3-5 februarie.

