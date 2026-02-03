€ 5.0959
DCNews Stiri Boala tăcută a omului modern: Nu doare, dar poate afecta grav sănătatea. Bilic: Ea nu vine din viață bună
Data actualizării: 11:29 03 Feb 2026 | Data publicării: 11:25 03 Feb 2026

Boala tăcută a omului modern: Nu doare, dar poate afecta grav sănătatea. Bilic: Ea nu vine din viață bună
Autor: Elena Aurel

pacient-spital-bolnav_76906300 Hipertensiunea arterială nu provoacă durere, dar poate afecta grav sănătatea. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @pressmaster

Hipertensiunea arterială nu provoacă durere, dar poate afecta grav sănătatea, avertizează Mihaela Bilic. Potrivit acesteia, afecțiunea nu apare din viață bună, ci din stres, oboseală și obiceiuri nesănătoase.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre hipertensiunea arterială și a atras atenția că aceasta este o boală frecventă și tăcută a omului modern. Potrivit medicului, această apare din cauza stresului și a epuizării și poate avea complicații grave.

„Tensiunea mare NU vine din viață bună

Acumulăm kilograme pe cântar, gânduri și griji, nopți nedormite și sarcini epuizante crezând că ele nu lasă urme. Necazul e că inima nu doare, iar tensiunea crescută și nu se simte. Semne ar fi, dar trebuie să le vedem și să le luăm în serios- ele arată, asemenea unui barometru, că a crescut presiunea, că trebuie să ne oprim/liniștim, să avem grijă de noi înainte să facem"poc"!

Ce este hipertensiunea arterială? Cea mai frecventă boală a omului modern și, în același timp, cea mai misterioasă. Pentru că nu știm de unde vine, care îi sunt cauzele, și nici vindecare definitivă nu există. Ce știm este că are nevoie de tratament cronic(pe viață) și că, mai devreme sau mai târziu, majoritatea populației o are/face????

Sângele circulă prin organism cu o presiune de 140/90 mm coloană mercur ca să asigure transportul de oxigen și nutrienți la celule.

Cresterea acestei presiuni împiedică "aprovizionarea" optimă și de aici complicații grave cardiace, respiratorii, renale, cerebrale…”, a scris Mihaela Bilic

De ce ne crește tensiunea

Mihaela Bilic a explicat care sunt cauzele apariției hipertensiunii arteriale. 

„De ce ne crește tensiunea? Greu de spus! Vârsta contează, din moment ce jumătate din populația de peste 60 ani are hipertensiune. Dar mai există și alți factori de risc, care țin mai degrabă de stilul de viață:

- moștenirea genetică sau ce istorie medicală are familia din care provii

- excesul de grăsime pe burtă- 55% dintre bărbații cu obezitate abdominală au și hipertensiune

- colesterol total și trigliceride crescute, cu fracția LDL mare și fracția HDL mică- 40% dintre hipertensivi au colesterolul peste 240mg/dl

- stresul- determină sinteza de adrenalină și crește tensiunea arterială

- consumul de alcool (mai mult de 1-2 pahare/zi) și fumatul au impact direct, negativ pe tensiune

- sedentarismul favorizează excesul ponderal, acumularea stresului și creșterea colesterolului, adică hipertensiune

- excesul de sare din alimentație determină creșterea automată a tensiunii arteriale, mai ales după vârsta de 50 ani”, a scris Mihaela Bilic. 

Hipertensiunea, semnal de alarmă

Mihaela Bilic a avertizat că hipertensiunea arterială este un semnal de alarmă al stilului de viață nesănătos.

„În concluzie trăim cu securea deasupra capului? Nu dramatizăm, dar nici indiferenți nu putem fi. Tensiunea arterială ne arată nivelul real al calității vieții, este dovada obiceiurilor și faptelor noastre.

Cu tensiometrul punem rapid un diagnostic pozitiv pentru lipsa de mișcare, pentru alimentația dezechilibrată și pentru stresul cronic. Iar dacă nu o luăm în serios și nu luăm măsuri, poate să ne coste sănătatea. Hipertensiunea e un semnal de alarmă că ceva nu este bine în viața noastră, că nu avem suficientă grijă și atenție pentru noi. Nu o ignorați, acționați!”, a scris Mihaela Bilic. 

