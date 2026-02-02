Școli închise 2 februarie 2026 din cauza zăpezii

Astăzi, 2 februarie 2026, potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință; 12.00), programul școlar a fost afectat de condițiile meteorologice nefavorabile în 5 unități de învățământ din 4 județe (câte o unitate de învățământ în județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți, respectiv 2 unități de învățământ în județul Argeș).

În 4 dintre cele 5 școli, cursurile se desfășoară online, iar într-o singură unitate de învățământ cursurile au fost suspendate (din cauza drumurilor impractibile) și vor fi recuperate ulterior.

VEZI ȘI: Cod galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile maxime coboară până la minus 15 grade