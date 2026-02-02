€ 5.0959
DCNews Stiri Educatie Școli închise 2 februarie 2026 din cauza zăpezii
Data actualizării: 18:25 02 Feb 2026 | Data publicării: 13:08 02 Feb 2026

Școli închise 2 februarie 2026 din cauza zăpezii
Autor: Anca Murgoci

zapada zăpadă

Mai multe școli au fost închise din cauza vremii.

Astăzi, 2 februarie 2026, potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință; 12.00), programul școlar a fost afectat de condițiile meteorologice nefavorabile în 5 unități de învățământ din 4 județe (câte o unitate de învățământ în județele Vâlcea, Dolj și Mehedinți, respectiv 2 unități de învățământ în județul Argeș).

În 4 dintre cele 5 școli, cursurile se desfășoară online, iar într-o singură unitate de învățământ cursurile au fost suspendate (din cauza drumurilor impractibile) și vor fi recuperate ulterior.

Cod galben de ger în peste jumătate de țară. Temperaturile maxime coboară până la minus 15 grade 

scoli inchise
zapada
iarna
ninsoare
Comentarii

