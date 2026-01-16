€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Educatie Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Data publicării: 17:48 16 Ian 2026

Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Autor: Anca Murgoci

muzeu etnografie buzau copii

Sunteți invitați să participați la atelierele meșteșugărești care vor fi organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din str. Războieni, nr. 8, Buzău, în perioada 24 ianuarie – 19 decembrie 2026.

 

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar vârsta minimă de participare este 7 ani!


Atelierele sunt realizate de Muzeul Județean Buzău, în parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor Buzău, conform următorului program:


  24 ianuarie, ora 11:00, atelier de tricotat;


  7 februarie, ora 11:00, atelier de țesut pe carton;


  1 martie, ora 11:00, atelier de confecționat mărțișoare tradiționale;


  25 aprilie, ora 11:00, atelier de încondeiat ouă;


  30 mai, ora 11:00, atelier de împletit jucării din pănuși;


  20 iunie, ora 11:00, atelier de confecționat ii în miniatură;


  25 iulie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;


  22 august, ora 11:00, atelier de pictat icoane pe sticlă;


  12 septembrie, ora 11:00, atelier de împletit pănuși;


  10 octombrie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;


  21 noiembrie, ora 11:00, atelier de confecționat opinci în miniatură;


  19 decembrie, ora 11:00, atelier de confecționat sorcove.


Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați: https://muzeubuzau.ro/events/ateliere-mestesugaresti-2026/

Programările se fac la numărul de telefon 0772 255 131, de luni până vineri, între orele 8:00 – 14:00. Fiecare atelier durează între 60 și 90 de minute.

VEZI ȘI: Uite că se poate! Copii deconectați de la ecrane, conectați la frumusețea icoanelor pe sticlă, la Muzeul Vergu-Mănăilă / foto 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

buzau
etnografie
muzeu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Adevărata cauză a gradului ridicat de analfabetism funcțional: Multă lume știe, dar nu se spune lucrul ăsta / video
Publicat acum 16 minute
Totul despre divorț! Dana Iancu vă dă întâlnire la o nouă emisiune marca DC News - „Răspundem! Sâmbăta”
Publicat acum 23 minute
Ministerul Sănătății exclude orice transfer de costuri către pacienți: fără coplată în oncologie
Publicat acum 41 minute
Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău
Publicat acum 41 minute
A picat rețeaua X. Ce mesaj primesc utilizatorii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
Publicat acum 23 ore si 27 minute
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 14 Ian 2026
Adelin Petrișor, dezvăluiri despre Potra. Ce a văzut când a mers în Congo
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close