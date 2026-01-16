Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău

Sunteți invitați să participați la atelierele meșteșugărești care vor fi organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din str. Războieni, nr. 8, Buzău, în perioada 24 ianuarie – 19 decembrie 2026.
Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar vârsta minimă de participare este 7 ani!
24 ianuarie, ora 11:00, atelier de tricotat;
7 februarie, ora 11:00, atelier de țesut pe carton;
1 martie, ora 11:00, atelier de confecționat mărțișoare tradiționale;
25 aprilie, ora 11:00, atelier de încondeiat ouă;
30 mai, ora 11:00, atelier de împletit jucării din pănuși;
20 iunie, ora 11:00, atelier de confecționat ii în miniatură;
25 iulie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;
22 august, ora 11:00, atelier de pictat icoane pe sticlă;
12 septembrie, ora 11:00, atelier de împletit pănuși;
10 octombrie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;
21 noiembrie, ora 11:00, atelier de confecționat opinci în miniatură;
19 decembrie, ora 11:00, atelier de confecționat sorcove.
Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați: https://muzeubuzau.ro/events/ateliere-mestesugaresti-2026/
Programările se fac la numărul de telefon 0772 255 131, de luni până vineri, între orele 8:00 – 14:00. Fiecare atelier durează între 60 și 90 de minute.
