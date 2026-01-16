Ateliere meșteșugărești, organizate la Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău

Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar vârsta minimă de participare este 7 ani!



Atelierele sunt realizate de Muzeul Județean Buzău, în parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari și Artiștilor Buzău, conform următorului program:



24 ianuarie, ora 11:00, atelier de tricotat;



7 februarie, ora 11:00, atelier de țesut pe carton;



1 martie, ora 11:00, atelier de confecționat mărțișoare tradiționale;



25 aprilie, ora 11:00, atelier de încondeiat ouă;



30 mai, ora 11:00, atelier de împletit jucării din pănuși;



20 iunie, ora 11:00, atelier de confecționat ii în miniatură;



25 iulie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;



22 august, ora 11:00, atelier de pictat icoane pe sticlă;



12 septembrie, ora 11:00, atelier de împletit pănuși;



10 octombrie, ora 11:00, atelier de modelaj în lut și demonstrație de olărit;



21 noiembrie, ora 11:00, atelier de confecționat opinci în miniatură;



19 decembrie, ora 11:00, atelier de confecționat sorcove.



Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați: https://muzeubuzau.ro/events/ateliere-mestesugaresti-2026/

Programările se fac la numărul de telefon 0772 255 131, de luni până vineri, între orele 8:00 – 14:00. Fiecare atelier durează între 60 și 90 de minute.

