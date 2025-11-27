Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, aspru criticată. Mircea Cărtărescu: Au înnebunit moderniștii!

Noua programă la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, publicată de Ministerul Educației, a stârnit critici dure din partea profesorilor universitari, care acuză eliminarea literaturii contemporane și accentul exclusiv pe autori vechi. Lista oficială include doar scriitori bărbați din secolele XVII–XIX, iar două scriitoare apar doar în secțiunea de sugestii metodologice: Cella Serghi și Ana Blandiana.

Potrivit noii programe, elevii vor trece prin „o călătorie în timp” a literaturii române: mituri, legende populare, cronici, memorialul de călătorie din secolul al XVIII-lea, Romantismul pașoptist, Realismul secolului al XIX-lea și literatura Junimii.

Mircea Cărtărescu: În numele decenței și-al bunului simț, încetați cu aceste provocări!

În timp ce ministrul Educației, Daniel David, vorbește despre „o schimbare paradigmatică” ce va contribui la reducerea „drastică” a analfabetismului funcțional, scriitorul Mircea Cărtărescu spune că noua programă "uzurpă locul cuvenit clasicilor venerați și iubiți de elevi".

"Au înnebunit moderniștii! Un comando de dadaiști și integraliști inconștienți au venit cu o nouă programă pentru clasa a noua de liceu, în care autori tineri și încă nevalidați de critică precum Ion Neculce, Ioan Codru Drăgușanu sau Dinicu Golescu, experimentaliști stricători de limbă, uzurpă locul cuvenit clasicilor venerați și iubiți de elevi, Pitarul Hristache, Macarie, Eftimie și Azarie, ca să enumerăm doar câțiva.

Unde sunt faimoasele Pripeale? Unde e Palia de la Orăștie? Unde sunt Învățăturile lui Neagoe Basarab? În numele decenței și-al bunului simț, încetați cu aceste provocări! Întoarceți-vă la alfabetul chirilic, la curata limbă românească a lui Glad, Gelu și Menumorut! Lăsați-i pe triștii cronicari să se citească unii pe alții!", a scris Mircea Cărtărescu pe pagina sa de Facebook.

Noile programe pentru liceu, inclusiv programa la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, au fost publicate în transparență de către Ministerul Educației, iar publicul poate trimite observații și propuneri până în data de 12 decembrie 2025.