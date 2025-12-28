€ 5.0890
Ajutorul Canadei pentru Ucraina deblocheaza finanțări FMI de peste 8 miliarde de dolari
Data publicării: 10:33 28 Dec 2025

Ajutorul Canadei pentru Ucraina deblocheaza finanțări FMI de peste 8 miliarde de dolari
Autor: Dana Mihai

Steagul Canadei Foto Pexels
 

Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internaţional (FMI), informează EFE.

Anunţul privind ajutorul a fost făcut sâmbătă de prim-ministrul canadian Mark Carney, în urma întâlnirii sale de la Halifax, în Canada, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a făcut o escală la Halifax în drum spre Florida, unde se va întâlni duminică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta planul de pace prezentat de liderul ucrainean săptămâna aceasta.

Ajutorul anunţat de Carney va fi furnizat sub formă de instrumente financiare strategice.

În plus, Canada va oferi garanţii de împrumut de până la 1,3 miliarde de dolari canadieni Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (o agenţie a Băncii Mondiale) pentru reconstrucţia Ucrainei.

Aceasta va fi completată de garanţii de împrumut în valoare suplimentară de 322 de milioane de dolari canadieni către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru a sprijini importurile de gaze şi a consolida securitatea energetică a Ucrainei.

Canada a menţionat într-un comunicat că, de când Rusia a invadat Ucraina, a furnizat aproape 22 de miliarde de dolari canadieni drept ajutor autorităţilor de la Kiev. 

