Cafeaua care ține de foame. Nutriționistul Mihaela Bilic: Stă în stomac câteva ore

Cafeaua este cel mai eficient și cel mai consumat energizant, spune nutriționistul Mihaela Bilic, explicând cum și câtă cafea ar trebui să bem în diferite momente ale zilei, în funcție de obiectivele noastre.

"Am început anul “Calului de foc”, care înseamnă forță și energie. Chiar dacă nu putem mânca jăratic precum armăsari, putem să ne luăm energia din cafea! Cafeina este cel mai eficient și cel mai consumat energizant. Și, pe lângă cafeină, boabele de cafea conțin peste 400 de elemente chimice cu efect antioxidant și zero calorii. Ce cafea să alegem? Aia care ne place. Nu contează dacă este boabe sau râșnită, dacă vine din Brazilia, Columbia sau Guatemala, dacă e la ibric sau la espressor. Important este să bem cafea.

Care este cafeaua care ține de foame

Câte cafele? În ce moment al zilei și în ce combinație? Depinde care ne sunt obiectivele. Dimineața, dacă vrem să începem ziua cu tonus și energie. Dacă vrem o cafea care ține de foame, atunci alegem cappuccino sau caffe late. Amestecul de lapte și cafea stă în stomac câteva ore. Dacă vrem o cafea care să ne ajute la digestie, bem un espresso după masă. Gustul lui amar stimulează bila. Și, un mic secret: cu cât cafeaua este mai lungă, cu atât are mai multă cafeină. De evitat seara, dacă vreți să vă odihniți.

O ceașcă de cafea băută cu o oră înainte de sport mobilizează depozitele de grăsime și accelerează metabolismul, crește performanța fizică și scade oboseala. Cafeaua crește și nivelul de atenție și puterea de concentrare, ajută munca intelectuală și conservă memoria.

Tot ea, cafeaua, scade riscul de calculi renali și biliari, ajută digestia, accelerează tranzitul intenstinal și combate constipația. Cafeaua ne face mai tineri, mai deștepți, mai rapizi, potențează tot ce e mai bun din noi. Profitați de miracolul din boabe de cafea", a spus Mihaela Bilic într-un video postat pe rețelele sociale.