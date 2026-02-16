Rubio, vizită la Budapesta: Mesaj de susținere pentru Orban. De ce depinde relația SUA-Ungaria

Aflat într-o vizită la Budapesta, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că relaţiile SUA cu Ungaria intră într-o „epocă de aur”, declarații oferite în cadrul unei conferințe de presă comună, luni, 16 februarie, cu premierul Viktor Orban.

Totuși, Rubio a sugerat că acest lucru depinde de realegerea lui Orban, la alegerile parlamentare din 12 aprilie. În discursul său, secretarul de stat a subliniat bună relație a lui Donald Trump cu Viktor Orban. El a spus că firmele americane doresc să investească în Ungaria, întrucât există o conducere puternică, una care protejează investițiile. Potrivit acestuia, Washingtonul și Budapesta pot coopera în multe domenii, deoarece acest lucru se bazează pe relația celor doi lideri. Relația personală a acestora este importantă, a spus el, potrivit presei maghiare.

Secretarul de stat american Marco Rubio (s) și premierul maghiar Viktor Orban (d)

SUA, dispuse să investească în Ungaria condusă de Orban

„Vrem ca această ţară să prospere. Este în interesul nostru naţional, mai ales atât timp cât dumneavoastră sunteţi prim-ministru şi liderul acestei ţări. (...) Intrăm într-o epocă de aur a relaţiilor dintre ţările noastre, şi nu doar datorită aproprierii dintre popoarele noastre, ci şi datorită relaţiei pe care o aveţi cu preşedintele Statelor Unite”, a declarat Rubio.

Trump este hotărât să-l vadă pe Orban reușind și este gata să ajute, a spus Rubio, adăugând că țara a fost, de asemenea, exceptată de sancțiuni datorită relației dintre Trump și Orban.

Întrebat dacă Statele Unite sunt hotărâte să colaboreze constructiv cu contracandidatul lui Orban, în cazul în care actualul premier ar pierde alegerile din aprilie, acesta nu a dat un răspuns clar, dar a indicat că relația personală dintre Orban și Trump are un impact mare asupra relației dintre cele două țări: „Voi fi sincer, prim-ministrul și președintele au o relație personală și de lucru foarte, foarte strânsă, iar acest lucru a avut un efect incredibil de benefic asupra relației dintre țările noastre”, a mai declarat Rubio, la Budapesta.

Ungaria, scutită de sancțiunile SUA privind petrolul rusesc

Totodată, întrebat cât va dura scutirea de la sancțiunile împotriva Rusiei, Rubio a reiterat că Ungaria a primit-o datorită relației dintre Trump și Orban, care a stat la baza deciziei liderului de la Washington. Ea va continua să fie baza acesteia, atât timp cât această relație va rămâne un factor în relația bilaterală dintre cele două țări. La rândul său, Orban a descris întâlnirea sa cu secretarul de stat american ca fiind una „cordială, prietenoasă și serioasă”.

Orban a vizitat Casa Albă pe 7 noiembrie 2025, unde el și Trump au convenit că Ungaria va primi scutire de la sancțiunile SUA privind importurile de gaze naturale și țiței rusesc. Potrivit lui Orban, Ungaria a primit o scutire nelimitată, dar Rubio a declarat că este vorba despre o scutire de un an, întrucât o încetare bruscă a importului de surse de energie rusești ar provoca pagube mari economiei Ungariei.

Rubio a indicat, însă, că Trump nu va vizita Ungaria deocamdată, dar a spus că „știu că președintele ar dori să vină aici”, dar „vom vedea ce se întâmplă”.

Secretarul de stat american și-a început turneul european sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München și apoi a vizitat Bratislava, înainte de întâlnirea de la Budapesta.

Rubio și ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, au semnat, luni, și un acord privind energia nucleară.