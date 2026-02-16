Băiețel de doar 3 ani, ”pedepsit” de concubinul mamei până la moarte. Femeia nu a avut nicio reacție

Tribunalul Tulcea a decis, astăzi, arestarea preventivă a bărbatului care săptămâna trecută a omorât un copil de doar trei ani. Era fiul concubinei lui. Mama copilului nu ar fi încercat să-şi ajute fiul şi nici nu a anunţat autorităţile.

Avocatul bărbatului a cerut să fie arestat la domiciliu

Potrivit site-ului Tribunalului Tulcea, instanţa a admis cererea procurorilor ca bărbatul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, să fie arestat preventiv pentru 30 de zile şi a respins solicitarea avocatului acestuia ca măsura să fie efectuată la domiciliu. Bărbatul poate contesta în 48 de ore.

”L-a pedepsit” pe copilul de doar 3 ani, omorându-l. Mama nu a făcut nimic

Bărbatul, pe fondul stării de ebrietate şi al unei stări de tensiune psihologică în contextul comportamentului firesc al unui copil cu vârsta de trei ani, dar neagreat de inculpat, l-a pedepsit pe băiatul concubinei lui până când minorul a murit, iar mama băiatului nu a anunţat autorităţile şi nici nu a încercat să-l ajute, arată anchetatorii.

Copilul abia fusese adus în localitate

"Nu era cunoscut niciun istoric (de agresiune, n.red.) al relaţiei mamei cu victima. Cei doi erau veniţi din Slava Cercheză. Munceau ca zilieri în comuna Sarichioi, în satul Sabangia. Au adus copilul miercuri (11 februarie, n.r.) în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, şi vă daţi seama că nimeni nu-şi ridică problema dacă copilul este sau nu bine îngrijit, cât timp mama era împreună cu el. Nu se ştia la nivel de primărie şi nu a existat nicio sesizare a vreunui vecin”, a declarat presei directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Gabriel Marinov.