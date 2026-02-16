€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Băiețel de doar 3 ani, ”pedepsit” de concubinul mamei până la moarte. Femeia nu a avut nicio reacție
Data actualizării: 18:50 16 Feb 2026 | Data publicării: 18:49 16 Feb 2026

Băiețel de doar 3 ani, ”pedepsit” de concubinul mamei până la moarte. Femeia nu a avut nicio reacție
Autor: Irina Constantin

crima Crimă - imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

I-a omorât copilul sub ochii ei și nu doar că nu a făcut nimic să-l salveze, dar nici nu a reacționat după ce a constatat că băiețelul ei, de doar 3 ani, nu mai trăia.

Tribunalul Tulcea a decis, astăzi, arestarea preventivă a bărbatului care săptămâna trecută a omorât un copil de doar trei ani. Era fiul concubinei lui. Mama copilului nu ar fi încercat să-şi ajute fiul şi nici nu a anunţat autorităţile.

Avocatul bărbatului a cerut să fie arestat la domiciliu

Potrivit site-ului Tribunalului Tulcea, instanţa a admis cererea procurorilor ca bărbatul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, să fie arestat preventiv pentru 30 de zile şi a respins solicitarea avocatului acestuia ca măsura să fie efectuată la domiciliu. Bărbatul poate contesta în 48 de ore. 

”L-a pedepsit” pe copilul de doar 3 ani, omorându-l. Mama nu a făcut nimic

Bărbatul, pe fondul stării de ebrietate şi al unei stări de tensiune psihologică în contextul comportamentului firesc al unui copil cu vârsta de trei ani, dar neagreat de inculpat, l-a pedepsit pe băiatul concubinei lui până când minorul a murit, iar mama băiatului nu a anunţat autorităţile şi nici nu a încercat să-l ajute, arată anchetatorii. 

Copilul abia fusese adus în localitate

"Nu era cunoscut niciun istoric (de agresiune, n.red.) al relaţiei mamei cu victima. Cei doi erau veniţi din Slava Cercheză. Munceau ca zilieri în comuna Sarichioi, în satul Sabangia. Au adus copilul miercuri (11 februarie, n.r.) în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, şi vă daţi seama că nimeni nu-şi ridică problema dacă copilul este sau nu bine îngrijit, cât timp mama era împreună cu el. Nu se ştia la nivel de primărie şi nu a existat nicio sesizare a vreunui vecin”, a declarat presei directorul Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Gabriel Marinov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Culisele vizitei lui Nicușor Dan în SUA, ”exclusiv” la Consiliul Păcii. Ce face președintele ca ”observator” la reuniunea lui Donald Trump
Publicat acum 8 minute
Acrobatul spaniol rănit la Craiova, internat cu traumatism grav de coloană. Ar putea rămâne invalid
Publicat acum 25 minute
David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. Ce mesaj a transmis
Publicat acum 42 minute
Adevărata miză a lui Nazare la Bruxelles: România se bate pentru Vama UE
Publicat acum 53 minute
Cazul Suraia. Anunțul ONG-urilor după întâlnirea de la Cotroceni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 47 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Cine e în spatele deciziei lui Nicușor Dan privind Consiliul pentru Pace? Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Liderii coaliției de guvernare, deciziile momentului despre relansarea economică, taxe și impozite. Apar și excepțiile
Publicat acum 10 ore si 55 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 13 ore si 21 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close