Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump.

Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează dpa.

Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituţionale.

Meloni a zis că Washingtonul a invitat Italia să se alăture ca ţară observatoare

Meloni, care este percepută ca având relaţii bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca ţară observatoare, ceea ce ea a descris drept "o soluţie bună".

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situaţia în Orientul Mijlociu, o prezenţă italiană şi europeană este importantă, a subliniat ea.

Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Conceput iniţial pentru a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, ambiţiile acestui organism sunt acum neclare, Trump sugerând că poate fi folosit pentru a soluţiona conflicte şi crize în întreaga lume. Multe ţări europene văd acest organism ca pe o tentativă de a submina ONU şi refuză să participe, Bulgaria şi Ungaria fiind singurele state UE care s-au alăturat iniţiativei care reuneşte 26 de ţări până acum.

