€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Internațional Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump
Data publicării: 15:45 14 Feb 2026

Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump
Autor: Anca Murgoci

giorgia meloni Giorgia Meloni

Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump.

Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează dpa.

Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituţionale.

Meloni a zis că Washingtonul a invitat Italia să se alăture ca ţară observatoare

Meloni, care este percepută ca având relaţii bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca ţară observatoare, ceea ce ea a descris drept "o soluţie bună".

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situaţia în Orientul Mijlociu, o prezenţă italiană şi europeană este importantă, a subliniat ea.

Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Conceput iniţial pentru a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, ambiţiile acestui organism sunt acum neclare, Trump sugerând că poate fi folosit pentru a soluţiona conflicte şi crize în întreaga lume. Multe ţări europene văd acest organism ca pe o tentativă de a submina ONU şi refuză să participe, Bulgaria şi Ungaria fiind singurele state UE care s-au alăturat iniţiativei care reuneşte 26 de ţări până acum.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

italia
pace
donald trump
giorgia meloni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Aleksei Navalnîi, "otrăvit" în închisoare cu o "toxină rară" de statul rus. "Planul barbar al Kremlinului" demascat de 5 țări europene
Publicat acum 57 minute
Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Ce salariu are un profesor debutant. Prof. Cornelia Popa Stavri: Ilie Bolojan să-și pună aceste întrebări / video
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Liga în care joacă România la nivel european: Semnalul a fost dat de Oana Țoiu, la Davos / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close