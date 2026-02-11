€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Pilotul care a făcut imposibilul: 55 de pasageri salvați după o aterizare forțată pe un țărm (VIDEO)
Data actualizării: 13:33 11 Feb 2026 | Data publicării: 13:22 11 Feb 2026

Pilotul care a făcut imposibilul: 55 de pasageri salvați după o aterizare forțată pe un țărm (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Pilotul care a făcut imposibilul 55 de pasageri salvați după o aterizare forțată pe un țărm Avion aterizat forțat în Somalia. Sursa Foto: AUSSOM pe X (ex Twitter)

Un pilot a făcut imposibilul în Somalia: 55 de pasageri au fost salvați după ce aeronava cu defecțiuni a aterizat forțat pe un țărm lângă Mogadishu.

Un pilot a făcut imposibilul în Somalia, reușind să salveze toate cele 55 de persoane aflate la bordul unei aeronave cu defecțiuni tehnice. Incidentul a avut loc aproape de aeroportul internațional din Mogadishu, pe linia țărmului, iar compania aeriană Starsky Aviation l-a lăudat pentru reacția rapidă și profesionalismul său, scrie BBC.

Reacție rapidă în momente critice

Starsky Aviation a subliniat că promptitudinea pilotului a fost esențială pentru salvarea celor 50 de pasageri și a celor cinci membri ai echipajului. Conform Autorității Aviației Civile din Somalia (CAA), avionul, un Fokker 50, a raportat o problemă tehnică la scurt timp după decolarea de marți dimineață din Mogadishu și a solicitat imediat să revină pe aeroport.

Directorul CAA, Ahmed Macalin Hassan, a explicat că aeronava a atins pista, dar nu s-a mai putut opri la timp și a depășit marginea acesteia, oprindu-se în apa de mică adâncime de pe țărm. Momentan, nu este clară natura exactă a defecțiunii.

Scene dramatice pe țărm

Fotografiile și clipurile publicate pe platforma X arată pasagerii părăsind avionul pe jos și îndepărtându-se de epavă, pe malul Oceanului Indian. Până acum, nu au fost raportate victime cu răni grave, iar atmosfera de ușurare a fost resimțită atât de echipaj, cât și de pasageri.

Intervenție rapidă a autorităților

Misiunea Uniunii Africane în Somalia a anunțat că trupele ONU și cele ale UA au fost „rapid mobilizate” pentru a sprijini operațiunile de salvare. La fața locului a sosit și ministrul transporturilor, potrivit mesajelor oficiale publicate pe X.

Pilotul, un factor decisiv

Purtătorul de cuvânt al Starsky Aviation, Hassan Mohamed Aden, a declarat: „Confirmăm că toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili ce a cauzat problema tehnică ce a dus la aterizarea de urgență.”

El a mai subliniat că decizia rapidă și calmă a pilotului a fost crucială în menținerea tuturor în siguranță și a apreciat modul în care a fost gestionată situația, transformând un posibil dezastru într-un succes remarcabil, conform BBC.

VEZI VIDEO ȘI POZE AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pilot
avion
aterizare de urgenta
somalia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 12 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 18 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 30 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 33 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close