Pilotul care a făcut imposibilul: 55 de pasageri salvați după o aterizare forțată pe un țărm (VIDEO)

Un pilot a făcut imposibilul în Somalia, reușind să salveze toate cele 55 de persoane aflate la bordul unei aeronave cu defecțiuni tehnice. Incidentul a avut loc aproape de aeroportul internațional din Mogadishu, pe linia țărmului, iar compania aeriană Starsky Aviation l-a lăudat pentru reacția rapidă și profesionalismul său, scrie BBC.

Reacție rapidă în momente critice

Starsky Aviation a subliniat că promptitudinea pilotului a fost esențială pentru salvarea celor 50 de pasageri și a celor cinci membri ai echipajului. Conform Autorității Aviației Civile din Somalia (CAA), avionul, un Fokker 50, a raportat o problemă tehnică la scurt timp după decolarea de marți dimineață din Mogadishu și a solicitat imediat să revină pe aeroport.

Directorul CAA, Ahmed Macalin Hassan, a explicat că aeronava a atins pista, dar nu s-a mai putut opri la timp și a depășit marginea acesteia, oprindu-se în apa de mică adâncime de pe țărm. Momentan, nu este clară natura exactă a defecțiunii.

Scene dramatice pe țărm

Fotografiile și clipurile publicate pe platforma X arată pasagerii părăsind avionul pe jos și îndepărtându-se de epavă, pe malul Oceanului Indian. Până acum, nu au fost raportate victime cu răni grave, iar atmosfera de ușurare a fost resimțită atât de echipaj, cât și de pasageri.

Intervenție rapidă a autorităților

Misiunea Uniunii Africane în Somalia a anunțat că trupele ONU și cele ale UA au fost „rapid mobilizate” pentru a sprijini operațiunile de salvare. La fața locului a sosit și ministrul transporturilor, potrivit mesajelor oficiale publicate pe X.

Pilotul, un factor decisiv

Purtătorul de cuvânt al Starsky Aviation, Hassan Mohamed Aden, a declarat: „Confirmăm că toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță. Investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili ce a cauzat problema tehnică ce a dus la aterizarea de urgență.”

El a mai subliniat că decizia rapidă și calmă a pilotului a fost crucială în menținerea tuturor în siguranță și a apreciat modul în care a fost gestionată situația, transformând un posibil dezastru într-un succes remarcabil, conform BBC.

VEZI VIDEO ȘI POZE AICI:

A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.



According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026