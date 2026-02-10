Cauza oficială a morții actriței Catherine O'Hara

Regretata actriță Catherine O'Hara, cunoscută mai ales pentru rolul din filmul „Home Alone” (Singur Acasă), a murit din cauza unui cheag de sânge în plămâni, cauzat de cancer rectal, conform certificatului său de deces.

Cauza oficială a morții a fost listată ca fiind „embolie pulmonară”, provocată de o cauză subiacentă, cancerul, au confirmat, luni, surse pentru NBC.

Catherine O'Hara a fost incinerată

Certificatul de deces al lui O'Hara arată, de asemenea, că a fost incinerată, potrivit Associated Press. Oncologul care a semnat certificatul a indicat că o trata pe O'Hara din luna martie și că a văzut-o ultima dată pe 27 ianuarie.

Actrița în vârstă de 71 de ani, care a murit la 30 ianuarie, suferea și de o anomalie congenitală foarte specifică: dextrocardie cu situs inversus. Afecțiunea prezintă o inversare a poziţiei organelor corpului, inclusiv a inimii. Asta înseamnă că inima şi stomacul lui Catherine O'Hara se aflau în partea dreaptă a pieptului, în timp ce ficatul se afla în partea stângă.

Dextrocardia cu situs inversus este o afecțiune congenitală, care este prezentă în mod egal bărbații și femeile, cu o incidență de aproximativ 1 la 10.000 de persoane.

Cunoscută pentru rolul mamei din „Singur Acasă”

O'Hara, vedeta din „Singur Acasă” și „Schitt's Creek”, a murit la un spital din Santa Monica, California, în urma a ceea ce, la acea vreme, a fost descrisă ca fiind o boală „scurtă”.

Ea a fost cunoscută mai ales pentru rolul în care a interpretat-o pe Kate McCallister, o mamă blândă și devotată, care, în mod inexplicabil, își uita mereu fiul, interpretat de actorul Macaulay Culkin, în două filme „Singur Acasă”.

Catherine a fost nominalizată la 10 premii Emmy și a câștigat de două ori: pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie în 2020 pentru „Creek” și pentru cel mai bun scenariu într-un serial de varietăți în 1982 pentru „SCTV”.

Citește și: Lista nominalizărilor la Oscar 2026. Filmul care a obținut nu mai puțin de 16 selecții