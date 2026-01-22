€ 5.0936
DCNews Stiri Lista nominalizărilor la Oscar 2026. Filmul care a obținut nu mai puțin de 16 selecții
Data publicării: 18:05 22 Ian 2026

Lista nominalizărilor la Oscar 2026. Filmul care a obținut nu mai puțin de 16 selecții
Autor: Iulia Horovei

premiile oscar 2026 Machetă a unei statuete a Premiului Academiei pe scenă în timpul celei de-a 98-a ceremonii de nominalizare la Premiile Academiei (Oscaruri 2026) de la Teatrul Samuel Goldwyn din Beverly Hills, California, SUA, 22 ianuarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Au fost anunțate nominalizările la Premiile Oscar 2026. Află cine conduce clasamentul cu cele mai multe selecții și lista completă a nominalizărilor.

Thriller-ul cu vampiri „Sinners”, a cărui acţiune se petrece în perioada segregaţiei din SUA, cu Michael B. Jordan în rolul principal, a obţinut joi nu mai puţin de 16 nominalizări la Premiile Oscar, cele mai multe nominalizări obţinute anul acesta de un film, transmite Reuters.

Astfel, filmul va intra în gala Oscar din 15 martie ca mare favorit şi se va confrunta cu pelicule precum „One Battle After Another”, „Frankenstein”, „Hamnet" sau „Marty Supreme” pentru Oscarul la categoria cel mai bun film.

„Bugonia”, „F1”, „The Secret Agent”, „Sentimental Value” şi „Train Dreams” sunt peliculele care au mai fost nominalizate la această categorie.

Nominalizări pentru Cel mai bun actor

Michael B. Jordan a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru interpretarea pe care le-o dă celor doi fraţi gemeni din „Sinners”. La această categorie au mai fost nominalizaţi Leonardo DiCaprio cu rolul din „One Battle After Another” şi Timothee Chalamet în filmul „Marty Supreme”.

Printre nominalizările la categoria dedicată celor mai bune actriţe se numără Jessie Buckley cu rolul din "Hamnet" şi Kate Hudson pentru „Song Sung Blue”.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Oscar

- Cel mai bun film: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners", "Train Dreams"

- Cel mai bun actor: Timothee Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Michael B. Jordan ("Sinners"), Wagner Moura ("The Secret Agent")

- Cea mai bună actriţă: Jessie Buckley ("Hamnet"), Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Renate Reinsve ("Sentimental Value"), Emma Stone ("Bugonia")

- Regie: Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Ryan Coogler ("Sinners"), Josh Safdie ("Marty Supreme"), Joachim Trier ("Sentimental Value"), Chloe Zhao ("Hamnet")

- Actor în rol secundar: Benicio Del Toro ("One Battle After Another"), Jacob Elordi ("Frankenstein"), Delroy Lindo ("Sinners"), Sean Penn ("One Battle After Another"), Stellan Skarsgard ("Sentimental Value")

- Actriţă în rol secundar: Elle Fanning ("Sentimental Value"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value"), Amy Madigan ("Weapons"), Wunmi Mosaku ("Sinners"), Teyana Taylor ("One Battle After Another")

- Scenariu adaptare: Will Tracy ("Bugonia"), Guillermo Del Toro ("Frankenstein"), Maggie O Farrell şi Chloe Zhao ("Hamnet"), Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another"), Clint Bentley şi Greg Kwedar ("Train Dreams")

- Scenariu original: Robert Kaplow ("Blue Moon"), Jafar Panahi ("It Was Just an Accident"), Ronald Bronstein şi Josh Safdie ("Marty Supreme"), Joachim Trier şi Eskil Vogt ("Sentimental Value"), Ryan Coogler ("Sinners")

- Lungmetraj de animaţie: "Arco", "Elio", "KPop Demon Hunters", "Little Amelie or the Character of Rain", "Zootopia 2"

- Scurtmetraj de animaţie: "The Three Sisters", "Butterfly", "Forevergreen", "The Girl Who Cried Pearls", "Retirement Plan"

- Film străin: "It Was Just an Accident", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sirat", "The Voice of Hind Rajab"

- Documentar: "Cutting Through Rocks", "The Alabama Solution", "The Perfect Neighbor", "Come See Me in the Good Light", "Mr. Nobody Against Putin"

- Documentar scurtmetraj: "All the Empty Rooms", "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud", "Children No More: Were and Are Gone", "The Devil Is Busy", "Perfectly a Strangeness"
- Coloană sonoră: "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "One Battle After Another", "Sinners"

- Melodie originală: "Dear Me" (din "Diane Warren: Relentless"), "Golden", (din "KPop Demon Hunters"), "I Lied to You (din "Sinners"), "Sweet Dreams of Joy" (din "Viva Verdi"), "Train Dreams" (din Train Dreams") 

- Sunet: "F1", "Frankenstein", "One Battle After Another", "Sinners", Sirat"

- Decoruri: "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners"

- Scurtmetraj: "Butcher's Stain", "A Friend of Dorothy", "Jane Austen's Period Drama", "The Singers", "Two People Exchanging Saliva"

- Imagine: "Frankenstein", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners", "Train Dreams"

- Machiaj: "Frankenstein", "Kokuho", "The Smashing Machine", "Sinners", "The Ugly Stepsister"

- Costume: "Avatar: Fire and Ash", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sinners" 

- Efecte speciale: "Avatar: Fire and Ash", "F1", "Jurassic World Rebirth", "Sinners", "The Lost Bus"

- Montaj: "F1", "Sentimental Value", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "Sinners"

- Distribuţie: "'Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sinners".

Câştigătorii mult-râvnitelor statuete din aur vor fi aleşi de cei aproximativ 10.000 de actori, producători, regizori şi artişti de film care alcătuiesc Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice. Postul ABC, aparţinând companiei Walt Disney, va transmite gala premiilor, iar comedianul Conan O'Brien va fi gazda serii pentru al doilea an consecutiv, notează Agerpres.

oscar
oscar 2026
premiile oscar
