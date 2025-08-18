Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European

În noua producție, regizorul a fost preocupat de tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, când a vizitat staţiunea bulgărească Rusalka - un „loc rămas în timp”. Scenariul a fost scris de regizor în colaborare cu Mihai Mincan şi spune povestea a cinci prieteni vechi, ajunși în jurul vârstei de 70 de ani. O membră a grupului îşi invită prietenii, pe cheltuiala ei, să petreacă un sejur în complexul turistic unde, încă din tinereţe, obişnuiau să îşi petreacă vacanţele împreună. Unul dintre motivele invitaţiei este ca femeia să îşi anunţe prietenii apropiaţi că mai are puţin de trăit.

Alături de Maia Morgenstern, din distribuție fac parte Rodica Lazăr, Diana Gheorghian, Rodica Negrea, Claudiu Istodor, Nelu Seghei, Silvana Mihai, Aida Economu şi Pia Brătianu. „Ajungi la o anumită vârstă când începi să privești detașat în urmă și îți dai seama că te-ai axat pe niște lucruri neimportante, că ai pierdut oameni și timp, prin fuga după bani, faimă și ego… E vorba de cât de șifonați ieșim din propria biografie”, a declarat regizorul.

Lungmetrajul „Rusalka‟ (2024) va fi proiectat, cu sprijinul ICR Stockholm, pe 26 august, de la ora 19.00, la cinematograful Klara (Klarabiografen) de la Casa de Cultură (Kulturhuset) din centrul oraşului Stockholm, în cadrul programului Noul Film European. Programul prezintă pelicula de debut a unor tineri regizori din Europa, fiind organizat de Clusterul EUNIC Stockholm, în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene de la Stockholm și cu cinematograful Klara.

Filmul românesc „Rusalka” a participat, în 2024, la mai multe festivaluri, printre care EU Film Days în Tokyo, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca și Serile Filmului Românesc de la Iași. Proiectul este produs de Claudiu Mitcu și Ioachim Stroe, prin compania Wearebasca, și co-produs de Chainsaw Europe.

Programul Noul Film European a fost inițiat în 2018, iar ICR Stockholm a prezentat câte un film românesc de la debutul acestuia: „Ana, mon amour‟, regia Calin Peter Netzer (2018), „Touch me not‟/„Nu mă atinge-mă‟, regia Adina Pintilie (2019), „Otto Barbarul”, cu scenariul și regia semnate de Ruxandra Ghiţescu (2022), „Tigru” (2024), regia Andrei Tănase.

