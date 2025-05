Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului

Ajuns la vârsta de de 81 de ani, Robert De Niro, care are în palmares două premii Oscar dar nu a câștigat niciodată un premiu la Cannes într-o carieră de peste 60 de ani, urmează să primească marți un trofeu Palme d'Or onorific.



Cel mai mare eveniment anual dedicat celei de-a șaptea arte se va desfășura până pe 24 mai, când trofeul Palme d'Or va fi acordat succesorului filmului 'Anora', regizat de Sean Baker.



Cei 40.000 de participanți acreditați din 160 de țări au început să se îndrepte spre Coasta de Azur și spre hotelurile și palatele de pe Croazetă.



Duminică, angajații de la Palais des Festivals din Cannes au instalat afișele oficiale ale festivalului din acest an, care celebrează cuplul de film format de actorii francezi Jean-Louis Trintignant și Anouk Aimée, protagoniștii lungmetrajului 'Un homme et une femme', câștigătorul trofeului Palme d'Or în 1966.



Muzicienii locali au interpretat tema muzicală din 'Misiune: Imposibilă', anunțând unul dintre cele mai importante momente ale festivalului: prezentarea, miercuri, a celui mai recent episod din această franciză, cu Tom Cruise în rolul principal.



Delegatul general al festivalului, Thierry Frémaux, orchestratorul unui eveniment la care participă aproximativ 4.000 de jurnaliști, va susține o conferință de presă luni la ora locală 16:00 (14:00 GMT).



Directorii festivalului au dedicat ziua de deschidere de marți Ucrainei aflate în război, cu o proiecție a trei documentare.



'Acest program reamintește angajamentul Festivalului de la Cannes și capacitatea sa de a folosi cinematografia pentru a relata problemele lumii, care sunt cele ale viitorului nostru', au spus organizatorii evenimentului, pe fondul intensificării conflictelor și al ascensiunii regimurilor autoritare.



22 de filme în competiție



Președintele american Donald Trump, care a pus industria cinematografică în încurcătură amenințând că va introduce tarife de 100% pentru filmele străine, sau războiul din Gaza vor fi, de asemenea, în centrul atenției.



De asemenea, Thierry Frémaux ar putea fi întrebat despre lupta împotriva discriminării de gen și a violenței sexiste și sexuale. Parlamentarii francezi au cerut festivalului să schimbe mentalitățile.



Ca o coincidență, ceremonia de deschidere va avea loc la câteva ore după verdictul mult așteptat în procesul lui Gérard Depardieu de la Paris, în care starul francez este acuzat de agresiune sexuală în timpul unor filmări.



Membrii juriului de la Cannes, printre care președinta acestuia, Juliette Binoche, o actriță franceză cu o aură internațională și totodată o personalitate angajată, precum și actrița americană Halle Berry și romanciera franco-marocană Leila Slimani, urmează să sosească pe parcursul zilei de luni.



Vedeta muzicii franceze Mylene Farmer va urca pe scenă pentru un eveniment surpriză, poate pentru a interpreta o piesă inedită.



O altă cântăreață franceză, Juliette Armanet, va juca în filmul de deschidere, 'Partir un jour', un lungmetraj de debut care ajunge în cinematografe în aceeași zi.



Vor fi proiectate, apoi, mai mult de 100 de filme



Douăzeci și două dintre ele sunt înscrise în cursa pentru Palme d'Or, printre care 'Jeunes meres' al fraților Dardenne, 'regii' belgieni ai cinematografiei sociale, care au câștigat deja două trofee Palme d'Or, și 'Alpha' al regizoarei franceze Julia Ducournau, una dintre cele șapte regizoare din competiție, care speră la un al doilea trofeu suprem pe Croazetă după cel câștigat cu sângerosul ei lungmetraj 'Titane'.



În ceea ce îi privește pe cineaștii nou veniți la Cannes, chinezul Bi Gan, americanul Ari Aster și franțuzoaica Hafsia Herzi, toți în jurul vârstei de 30 de ani, vor face primii pași în competiție.



Alain Delon, decedat în august anul trecut și care a fost recompensat cu Palme d'Or onorific în 2019, este subiectul unei expoziții monumentale de fotografii inedite care îl celebrează pe actorul francez și pe femeile care l-au ajutat de-a lungul carierei sale, precizează Agerpres.

