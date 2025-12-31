Lista celor mai așteptate filme în prima jumătate a anului 2026

Industria filmului privește cu entuziasm către 2026, când vor debuta numeroase producții, inclusiv filme cu vedete precum Anne Hathaway, care va apărea în cel puțin cinci filme, alături de Robert Pattinson și Zendaya - în câte trei filme fiecare. Totodată, Jeremy Allen White va apărea în două dintre cele mai așteptate filme ale anului viitor, notează deadline.

Citește și: Topul celor mai premiate filme în 2025: Producția care conduce clasamentul

Iată doar câteva dintre filmele mult așteptate în prima jumătate a anului 2026:

Ianuarie 2026

People We Meet On Vacation – Netflix – 9 ianuarie

Poppy (Emily Bader) și Alex (Tom Blyth) vor apărea în filmul People We Meet On Vacation, adaptat după bestsellerullui Emily Henry. Filmul va fi disponibil începând cu 9 ianuarie, din distribuție făcând parte și Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon și Alan Ruck.

28 Years Later: The Bone Temple – Cinematografe – 16 ianuarie

Regizat de Nia DaCosta, al doilea film din trilogia 28 Years Later: The Bone Temple va fi lansat pe 16 ianuarie. Cillian Murphy își reia rolul din The Bone Temple, iar un al treilea film din trilogie este în curs de producție la Sony. Ralph Fiennes, Emma Laird, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry și Jack O’Connell joacă și ei în film.

Send Help – Cinematografe – 30 ianuarie

Dylan O’Brien și Rachel McAdams joacă în filmul lui Sam Raimi, Send Help. Blocat pe o insulă după un accident de avion, McAdams joacă rolul unui angajat al șefului lui O’Brien. Trailerul sugerează o confruntare epică între cei doi, care depind unul de supraviețuirea celuilalt în afara locului de muncă.

The Moment – Cinematografe – 30 ianuarie

Charli XCX și-a adăugat cu succes rolul de actriță în CV, cu roluri recente în Overcompensating, Erupcja și 100 Nights of Hero. În The Moment, bazat pe o idee a triplei câștigătoare de Grammy, Charli joacă rolul unei versiuni fictive a ei însăși într-un documentar fals despre o vedetă pop care se pregătește pentru primul ei turneu ca vedetă, toate filmate în timpul verii Brat. Co-scris și regizat de Aidan Zamiri, distribuția plină de vedete îi include pe Rosanna Arquette, Kate Berlant, Isaac Powell, Alexander Skarsgård, Rish Shah, Kylie Jenner, Rachel Sennott și alții. Filmul va debuta la Sundance 2026, alături de celălalt rol viitor al lui Charli în I Want Your Sex, regizat de Gregg Araki.

Februarie 2026

Wuthering Heights – Cinematografe – 13 februarie

Filmul Wuthering Heights de Emerald Fennell va ajunge în cinematografe exact la timp pentru Ziua Îndrăgostiților. Filmul, care a stârnit reacții negative din partea fanilor cititorilor și a fanilor lui Emily Brontë, îi are în distribuție pe Margot Robbie în rolul lui Catherine Earnshaw, Jacob Elordi în rolul lui Heathcliff, Alison Oliver în rolul Isabellei Linton și mulți alții. Charli XCX a creat un album pentru adaptarea cinematografică, format din 12 melodii.

Scream 7 – Cinematografe – 27 februarie

După absența sa din Scream VI din 2023, Neve Campbell își reia rolul de Sydney Campbell, în timp ce scenaristul original Kevin Williamson își asumă din nou rolul de regizor al francizei. Trăind o viață aparent pașnică în ascunzătoare alături de soțul ei, Mark (Joel McHale), și fiica sa, Tatum (Isabel May), Sydney este urmărită de un nou Ghostface, care o obligă să-și înfrunte trecutul.

Martie 2026

Hoppers – Cinematografe – 6 martie

Următorul film de animație Disney Pixar, Hoppers, va aduce un aer de primăvară pe marile ecrane, în lunamartie. Filmul a fost menționat după genericul final al lui Elio (2025), cu o șopârlă care trimitea un șir de emoji-uri cu șopârle, devenite rapid o memă. Hoppers este numele unei tehnologii concepute pentru a înțelege mai bine lumea animală. Distribuția vocală îi include pe Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep, Dave Franco, Kathy Najimy, Eduardo Franco, Melissa Villaseñor, Ego Nwodim, Vanessa Bayer, Sam Richardson, Aparna Nancherla, Nichole Sakura, Isiah Whitlock Jr., Steve Purcell, Karen Huie și Tom Law.

Peaky Blinders: The Immortal Man – Cinematografe, din 6 martie; pe Netflix, din 20 martie

Filmul va marca mult așteptata revenire a lui Cillian Murphy în rolul emblematic al lui Tommy Shelby, pe care l-a interpretat în serialul premiat cu BAFTA între 2013 și 2022. Această poveste de pe marele ecran a legendarului clan de gangsteri din Birmingham începe în 1940, în mijlocul haosului celui de-al Doilea Război Mondial, și îl prezintă pe Tommy forțat să părăsească exilul autoimpus pentru a se confrunta cu cea mai distructivă confruntare de până acum. Din distribuție mai fac parte Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Stephen Graham, Jay Lycurgo și câteva fețe familiare din drama Netflix, care a devenit un fenomen global cu o bază de fani devotați. Filmul, la fel ca serialul, este scris de Steven Knight și regizat de Tom Harper, fost membru al serialului Peaky.

Project Hail Mary – Cinematografe – 20 martie

Următorul mare film al lui Ryan Gosling este Project Hail Mary, bazat pe romanul lui Andy Weir. În film mai joacă Sandra Hüller, Milana Vayntrub, James Ortiz, Lionel Boyce și alții. Au fost lansate câteva trailere care dau indicii despre călătoria personajului Gosling în spațiu pentru a găsi o modalitate de a salva Pământul de un soare care moare. S-a făcut aluzie la Rocky, robotul. Iar numărul de vizualizări a demonstrat că există un interes deosebit pentru această adaptare a cărții.

Aprilie 2026

The Super Mario Galaxy Movie – Cinematografe – 3 aprilie

Brie Larson și Benny Safdie s-au alăturat distribuției de voci pentru filmul Super Mario Galaxy de la Universal, care va ajunge în cinematografe în aprilie. Un trailer al filmului a apărut în noiembrie 2025, anticipând noile aventuri ale îndrăgitelor personaje animate. Bazat pe jocul video din 2007, Aaron Horvath și Michael Jelenic regizează după un scenariu de Matthew Fogel. Universal Pictures și Nintendo co-finanțează, iar Universal distribuie în cinematografele din întreaga lume.

The Drama – Cinematografe – 3 aprilie

Zendaya și Robert Pattinson interpretează un cuplu care se apropie de ziua nunții lor cu o oarecare neliniște. O răsturnare de situație se ascunde undeva în filmul A24, așa cum sugerează trailerul în care Emma, ​​interpretată de Zendaya, și Charlie, interpretat de Pattinson, par stângaci înainte de nunta care se apropie.

Michael – Cinematografe – 24 aprilie

Filmul biografic despre Michael Jackson, produs de Lionsgate, va apărea pe marile ecrane în aprilie, cu nepotul lui Jackson, Jaafar Jackson, în rolul cântărețului din „Thriller”. Regizat de Antoine Fuqua, filmul Michael îi mai are în distribuție pe Kendrick Sampson în rolul regretatului Quincy Jones, Miles Teller în rolul avocatului și consilierului lui Jackson, John Branca, Colman Domingo în rolul tatălui său, Joe Jackson, Nia Long în rolul mamei sale, Katherine Jackson, și mulți alții. Primul trailer a dat indicii despre modul în care s-a conturat această legendă.

Mai 2026

The Devil Wears Prada 2 – Cinematografe – 1 mai

Anne Hathaway joacă în multe roluri în anul 2026, cu cel puțin trei filme importante. Își va relua rolul din The Devil Wears Prada 2, în rolul absolventei de Jurnalism Andy Sachs, care a urmat un curs intensiv în industria modei prin angajarea sa în filmul original, sub conducerea redactorului-șef al lui Meryl Streep, Miranda Priestly. Bazat pe romanul din 2003 al lui Lauren Weisberger, în primul film au mai jucat Emily Blunt în rolul lui Emily, Stanley Tucci în rolul lui Nigel și Adrian Grenier. Blunt și Tucci vor reveni, în timp ce Grenier nu. Kenneth Branagh îl va interpreta pe soțul Mirandei. Printre fețele noi din film se numără Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom și Patrick Brammall.

Mortal Kombat II – Cinematografe – 8 mai

Mortal Kombat II, produs de Warner Bros și New Line, va fi lansat pe 8 mai. Regizat de Simon McQuoid, filmul continuă povestea lui Cole Young (Lewis Tan) împotriva dușmanilor din Outworld. Distribuția îi include pe Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada și Max Huang.

The Mandalorian And Grogu – Cinematografe – 22 mai

Următorul film de succes al lui Pedro Pascal va fi filmul din seria Star Wars, The Mandalorian and Grogu, cu Sigourney Weaver în rolul colonelului Ward și Jeremy Allen White în rolul lui Rotta the Hutt. Jon Favreau, creatorul seriei Disney+ The Mandalorian, a regizat filmul. Primul trailer a apărut în luna septembrie.

Iunie 2026

Masters Of The Universe – Cinematografe – 5 iunie

Mult așteptata adaptare a clasicului brand de jucării și a serialului TV He-Man ajunge în sfârșit în cinematografe, Nicholas Galitzine preluând rolul Prințului din Eternia. Regizat de Travis Knight, filmul are deja o bază solidă de fani care și-au dorit o adaptare live-action încă din anii 1980, când Dolph Lundgren juca rolul principal. În această versiune, He-Man, interpretat de Galitzine, îl va înfrunta pe Skeletor, interpretat de Jared Leto, filmul alăturându-se unei serii puternice de premiere cinematografice pentru Amazon MGM Studios, care include și Crime 101 și Project Hail Mary.

Disclosure Day – Cinematografe – 12 iunie

Filmul-eveniment al lui Steven Spielberg, anterior fără titlu, și-a dezvăluit numele - Disclosure Day - și un trailer care anticipează revenirea regizorului la rădăcinile sale în ceea ce privește invaziile extraterestre. După semi-autobiograficul The Fabelmans (2022), Disclosure Day sugerează că omenirea nu este singură atunci când un fel de entitate începe să invadeze Pământul și pe locuitorii acestuia, după cum o demonstrează prezentatoarea de știri interpretată de Emily Blunt, care este copleșită de un fel de nouă conștiință. În film mai joacă Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson și Colman Domingo.

Toy Story 5 – Cinematografe – 19 iunie

În următorul film Toy Story, al cincilea din serie, va prezenta o confruntare a jucăriilor cu tehnologia. Pixar a lansat un teaser trailer în noiembrie, care prezintă conflictul din centrul celui de-al cincilea film, cu Greta Lee dându-i voce lui Lilypad, o nouă tabletă digitală ce amenință statutul jucăriilor prin capacitatea sa de a distra. Jucăriile lui Andy și acum ale lui Bonnie vor reveni pe ecran cu vocile originale: Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) și Forky (Tony Hale), alături de alte personaje precum Mr. Potato Head și Mrs. Potato Head, Rex, Slinky Dog și Bullseye.

Supergirl – Cinematografe – 26 iunie

James Gunn și Peter Safran au muncit din greu la construirea Universului DC după ce au preluat DC Studios, iar Supergirl este al doilea lungmetraj din faza „Capitolul Unu: Zei și Monștri”. Regizat de Craig Gillespie după un scenariu de Ana Nogueira, filmul o urmărește pe Milly Alcock în rolul lui Kara Zoe-El, verișoara lui Superman, mai cinică și haotică, care călătorește prin galaxie într-o misiune criminală de răzbunare. Krypto, câinele lui Supergirl, va reveni pe marele ecran pentru a crea și mai multă harababură. În film mai joacă și Matthias Schoenaerts în rolul lui Krem din Yellow Hills, Eve Ridley în rolul lui Ruth Marye Knoll, David Krumholtz în rolul lui Zor-El, Emily Beecham în rolul Alurei In-Ze și Jason Momoa în rolul lui Lobo.

Citește și: Cel mai bun film al anului 2025, conform cititorilor DC News!