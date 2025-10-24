România și Belgia, simpozion internațional: AI și noile tehnologii în viitorul medicinei

Ambasada României în Regatul Belgiei, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății – Biroul Regional pentru Europa, a organizat în perioada 23–24 octombrie 2025 cea de-a IV-a ediție a Simpozionului dedicat diplomației medicale, cu tema „Impactul inteligenței artificiale și al noilor tehnologii asupra sănătății. O perspectivă româno-belgiană”.

La fel ca la edițiile anterioare, actualul eveniment medical pune în evidență rolul Platformei medicilor români care lucrează în Belgia, în promovarea cooperării medicale bilaterale, a proiectelor de cercetare, a bunelor practici în domeniul utilizării Inteligenței Artificiale și a aplicațiilor sale.

Evenimentul a reunit peste o sută de participanți – reprezentanți ai instituțiilor publice din România și Belgia, ai mediului academic și universitar, experți în sănătate publică, cercetători și profesioniști din domeniul medical și tehnologic. Lucrările simpozionului au oferit un cadru de dialog pe teme prioritare privind impactul tehnologiilor emergente asupra sănătății, cooperarea bilaterală și internațională, precum și diplomația medicală ca instrument strategic de colaborare.

Utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății

Evenimentul a fost deschis de Andreea Păstârnac, Ambasadorul României în Regatul Belgiei, Dirk Ramaekers, Președintele Consiliului de Administrație al Serviciului Federal de Sănătate Publică din Belgia, Nicoleta Pauliuc, Senator și Președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, membră în Comisia pentru sănătate, și Oxana Domenti, Reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății pe lângă Uniunea Europeană. Intervențiile acestora au evidențiat rolul cooperării româno-belgiene în domeniul sănătății, necesitatea consolidării colaborării instituționale și importanța utilizării inteligenței artificiale în medicină.

Prima sesiune tematică a simpozionului a fost dedicată politicilor și reglementărilor privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul sănătății și a reunit intervențiile următorilor vorbitori: Ana-Smaranda Rinder, Secretar al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților; Willy Palm, Senior Advisor în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății – Biroul Regional Europa; Alain Van Echelpoel, coordonator de proiecte eHealth în cadrul Serviciului Federal de Sănătate Publică din Belgia; Dr. Frédéric Sallmann, reprezentant al Universității Catolice din Louvain; Prof. dr. Sorin Claudiu Man, Prorector pentru dezvoltare academică și administrație universitară al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. Dezbaterile au subliniat necesitatea unui cadru de reglementare clar pentru tehnologiile medicale bazate pe inteligență artificială, precum și implicațiile transformării digitale în sănătate.

Cooperării academice și cercetării medicale

A doua sesiune a fost consacrată cooperării academice și cercetării medicale. Au susținut intervenții domnul Prof. dr. Ștefan Constantinescu, UCLouvain, Președinte onorific al Academiei Regale de Medicină a Belgiei; Cristina Modoran, Director General al Direcției Generale Politici și Strategii în Sănătate – DG SANTE; Prof. univ. dr. Dorel Săndesc, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara; Prof. dr. Andreea Zamfirescu, Prodecan al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; Dr. Cristina Berteanu, Director Medical al rețelei Memorial România; și Prof. univ. dr. Raluca Ioana Teleanu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Centrul de expertiză pentru boli rare în domeniul neurologiei pediatrice, Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu București. Lucrările au evidențiat importanța parteneriatelor academice internaționale, dezvoltarea educației medicale integrate digital și promovarea programelor de cercetare aplicată.

Participanții la simpozion s-au bucurat și de un moment muzical oferit de naiștii Raluca și Ștefan Negură Păruleanu.