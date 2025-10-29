Robin Hood revine pe micile ecrane într-un nou serial

Serialul reimaginează modul în care Robin Hood a ajuns, în Anglia medievală, eroul legendar care fura de la bogați ca să le dea săracilor. Povestea îl are în prim-plan pe Rob, fiul unui pădurar saxon, arcaș priceput, care se transformă într-un rebel după ce pierde mai multe persoane dragi și trece prin nedreptăți.

Tânărul actor australian Jack Patten calcă pe urmele altor vedete de la Hollywood care l-au întruchipat pe eroul din pădurea Sherwood. Deși actorul, în vârstă de 28 de ani, a spus că acest prim rol principal i se pare intimidant, nu s-a simțit descurajat de intepretările anterioare întrucât nu a văzut niciuna.

E ciudat pentru că știu că multă lume a auzit de Robin Hood. Eu sunt unul dintre acei oameni. Am auzit de Robin Hodd, dar nu l-am văzut niciodată, a spus Patten marți, cu prilejul premierei de la Londra a serialului.

Fiecare generație merită un Robin Hood, iar faptul că noi avem șansa de a fi Robin Hood al acestei generații e ceva grozav, a spus el.

Primul sezon, care include 10 episoade, este plasat în Anglia secolului al XII-lea de după invazia normandă și are în prim-plan iubirea lui Rob pentru Marian (Lauren McQueen), fiica unui lord normand, care conduce comunitatea saxonă de unde era originar Rob, precizează Agerpres.

Serialul este creat de John Glenn și Jonathan English, care au dorit să ofere o reprezentare modernă și mai intimă a evenimentelor și epocii respective.

Idee a fost de a face o poveste a originilor, care nu s-a mai făcut până acum, despre ful în care Robin devin un proscris, ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu părinții lui, a spus English.

E vorba despre cucerirea normandă a Angliei. E despre clase sociale. N-am mai văzut până acum o versiune a poveștii lui Robin Hood axată pe clase sociale. Dar Robin, care ia de la băgați ca să dea la săraci, este în esență o poveste despre clasă. Cred că este de actualitate, foarte relevantă azi, a spus el.

Din distribuția serialului mai fac parte actorii Sean Bean și Connie Nielsen.

Robin Hood va fi difuzat în streaming pe platforma MGM+ pe 2 noiembrie. (Claudia Calotă)