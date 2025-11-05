€ 5.0851
Data publicării: 15:23 05 Noi 2025

Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair?
Autor: Tiberiu Vasile

Noul primar al New Yorkului are o mamă celebră. Cine este Mira Nair? Sursa Foto: Agerpres
 

Noul primar al New Yorkului are o legătură surprinzătoare de familie. Mama sa este Mira Nair.

O parte din spiritul Bollywoodului curge prin venele noului primar al New Yorkului, Zohran Mamdani, fiul celebrei cineaste indiene Mira Nair, care a regizat mult-lăudatul film "Monsoon Wedding" (2001), opera sa care s-a bucurat de cea mai mare recunoaştere la nivel internaţional, informează miercuri EFE.

Această moştenire culturală şi artistică a fost evidentă după victoria fiului ei la alegerile din New York, când au venit reacţii din lumea de la Bollywood.

Mira Nair a redistribuit pe Instagram postarea colegei sale, regizoarea indiană Zoya Akhtar, cu mesajul "Zohran, you beauty" (Zohran, frumuseţe - n.r.), însoţit de emoji-uri cu inimioare şi artificii, şi a adăugat melodia Empire State of Mind pentru a sărbători triumful lui Mamdani.

O mare parte din carieră între India natală şi Statele Unite

Mira Nair şi-a desfăşurat o mare parte din carieră între India natală şi Statele Unite. Stabilită la New York de ani de zile, ea a dobândit faimă internaţională cu "Monsoon Wedding", o celebrare a haosului şi frumuseţii nunţilor indiene, care a câştigat Leul de Aur la Veneţia.

Filmografia sa combină o estetică vibrantă şi o perspectivă socială, cu alte titluri precum Salaam Bombay! (1988), nominalizat la Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, şi The Namesake (2006).

Perspectiva socială, inerentă ADN-ului operei acestei regizoare indiene, l-a marcat pe noul primar al New Yorkului încă din copilărie, care asculta acasă dezbaterile părinţilor săi despre justiţie socială şi colonialism, aşa cum a povestit el însuşi în interviuri.

Temele pe care Nair le abordează în filmele sale

Temele pe care Nair le abordează în filmele sale - cum ar fi inegalitatea şi diversitatea - s-au îmbinat cu învăţăturile tatălui său, Mahmood Mamdani, profesor universitar şi comentator politic ugandez de origine indiană, pentru a crea în Zohran Mamdani o conştiinţă critică şi un angajament faţă de clasa muncitoare, scrie EFE. O poziţie care a fost aspru criticată de tabăra republicană, în special de preşedintele american Donald Trump, care l-a etichetat drept "comunist", adaugă agenţia de presă citată.

Zohran Mamdani a devenit primul primar musulman al metropolei New York, un apărător deschis al palestinienilor, o altă faţetă care l-a transformat în ţinta acuzaţiilor, conform Agerpres.

