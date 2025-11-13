Actorul Mihai Dinvale a murit

Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, a anunţat actriţa Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.

"Final de spectacol 'Stela' la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit şi jucat acest spectacol şi care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulţumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacţionat la repetiţii, pentru aerul aristocratic pe care îl degajaţi prin fiecare por. Vă fie somnul lin... Condoleanţe familiei!", a transmis, miercuri seara, Daniela Minoiu.

Un mesaj de condoleanţe a transmis şi actriţa Ilinca Manolache.

"Drum bun, Mişu Dinvale şi mulţumesc pentru tot. Regret că nu ţi-am spus-o mai des. Condoleanţe familiei", a scris actriţa, pe Facebook.

Şi regizorul Radu Iacoban a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare: "Cât de rău îmi pare ca n-am mai apucat să ne revedem. Îţi mulţumesc pentru tot, Mişu Dinvale!".