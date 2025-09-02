Data publicării:

EXCLUSIV  Veneția 2025: Peisajele tăcerii

Autor: Corespondență de la Magda Mihăilescu | Categorie: Cultura
Cadru din filmul lui Jarmush, cu Vicky Kriesp și Cate Blanchett de nerecunoscut (foto La Biennale)
Cadru din filmul lui Jarmush, cu Vicky Kriesp și Cate Blanchett de nerecunoscut (foto La Biennale)

Există cineaști care par a păși în vârful picioarelor atunci când dau să intre în lumea personajelor sale. Chiar dacă le este apropiată, chiar dacă o revizitează, din când în când. Unul dintre aceștia este independentul Jim Jarmush, un artist mai degrabă al Cannes-ului decât al Veneției, unde nu a mai călcat din 2003, din vremea filmului Coffee and Cigarettes, selecționat în afara competiției.

Minunile numite Broken Flowers sau Paterson au fost privilegiul Croazetei. Este de înțeles de ce Father Mother Brother Sister a fost așteptat cu un imens interes. Nu a dezamăgit. Întâlnirea unui Jarmush credincios lui însuși, a fost una dintre marile bucurii ale acestei ediții. Probabil și primul candiat al Leului de aur. A fost o plăcere și să aflăm propria viziune despre film, „unul liniștit și construit cu grijă, pentru a permite acumularea micilor amănunte, asemenea aranjării florilor, cu băgare de seamă, în trei buchete diferite”.

Mai simplu și mai cuprinzător de atât nu se poate. Într-o epocă a excesivei comunicări internautistice, membrii a trei familii, părinți, copii, găsesc cu greu cuvintele în stare să le spună, unii altora, ceva esențial despre ei înșiși. Indiferent de generație, de geografie. Divizat în trei capitole plasate în spații diferite - nord-estul american, Dublin, Paris – cu trei figuri emblematice ale nucleului familial, tatăl, mama și, respectiv, un frate și o soră gemeni, filmul pare a vorbi în șoaptă, dar cu nedisimulată tristețe, despre implacabila lipsă a comunicării.

Toți trăiesc în case mai mult niște construcții geometric asemănătoare închisorilor, mai deloc părăsite de-a lungul filmului și, deși copiii ajunși maturi se întorc acolo, adică acasă, pentru a-și regăsi părinții, stinghereala este prezentă peste tot. Tatăl – care dă titlul primului episod –nici nu se mai străduiește să întrețină o brumă de autenticitate.

A găsit că este mai comod și benefic să joace teatrul umilinței și al ușoarei degringolade mentale. Păcăleala îi reușește, spre nedumerirea fiului și a fiicei sosiți în vizită cu brațele încărcate. Zâmbim amar, mica victorie a bătrânului aparent decrepit, în fapt un domn elegant care abia așteaptă să fugă la un restaurant de lux, mai degrabă ne pune pe gânduri.

Mama din cel de al doilea capitol așteaptă vizita celor două fiice cu speranța că repunerea în funcțiune a unor reguli instituite în copilăria copilelor va reînnoda legăturile pierdute. Din nou, o tristă stinghereală. Fratele și sora din ultimul episod și-au pierdut părinții, dar sunt la vârsta la care le este dor de ei mai mult ca oricând.

Ceea ce le-a rămas de pe urma lor sunt câteva lucruri aruncate într-o magazie. O întrebare neliniștitoare: și-au spus, oare, de-alungul vieții, ceea ce ar fi trebuit ? O mână de actori minunați s-au prins în acest joc trist al părinților și al copiilor care se despart sau mor fără să se fi cunoscut cu adevărat, care pleacă unii de lângă alții într-o tăcere neputincioasă: Tom Waits, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Adam Driver, Vicky Krieps, Indya Moore.

Cadru din filmul Dinți de lapte de Mihai Mincan (foto - La Biennale)

Am scris de multe ori: filmele, precum cărțile, vorbesc între ele. Rar, dar se întâmplă. Ultima oară acum, după ce am văzut filmul lui Jarmush care m-a trimis la Mihai Mincan, cu al său Dinți de lapte, selecționat în secțiunea Orizzonti. Îl aveam în minte, așteptam să-i vină rândul, iar acestae s-a afirmat de la sine, fără nicio intenție programatică. Pur și simplu după Jarmush, pentru că am regăsit în cel de al doilea lung metraj al cineastului nostru aceeași țesătura fină a narațiunii, același sunet al tăcerii, neputincioase în Father Mather..., identificată ca refugiu la Mincan.

Cu doi ani în urmă îl admiram tot aici, la Veneția, și tot la Orizzonti, pentru realismul echilibrat, cu atacurile lui frontale din Spre Nord. A schimbat registrul, sedus de exercițiul stilistic. Nu tuturor le izbutește trecerea de la o viteză la alta. Autorului despre care vorbim – da. A avut inteligența să aleagă momentul propice al supunerii la obiect, cu alte cuvinte să se oprească asupra unui subiect adecvat. Într-un orășel oarecare, cam în primăvara lui 1989, o fetiță de 11 ani, Alina, plecată să ducă gunoiul, sarcina ei domestică obișnuită, nu se mai întoarce.

Autoritățile cărora li se adresează părinții dau din umeri, doar sunt atâția copii înghițiți de neant. „Facem ce putem”. Absența copilei pare însoțită de adagio-ul Viața merge mai departe. Doar lumea surorii mai mici, a Mariei, s-a cutremurat. O vedem tot mai mult singură, de câteva ori aparițiile ei se lasă cu întunecarea ecranului, preț de câteva clipe, ca și cum o cortină întunecată ar vrea să separe gândurile ei nerostite de tot ceea ce se află afară. De multe ori privirea i se pierde într-o masă de imagini informe, obiectele lumii reale își pierd contururile, par să se dizolve într-un peisaj fără relief. Cadre lungi, insistența pe detalii, ca tot atâtea amânări ale unui răspuns zadarnic așteptat de Maria.

Cine i-a luat sora? În tăcerea ei încep să încolțească întrebările: nu cumva Alina s-a supărat din cauza corvoadei ei zilnice? Altădată îndrăznește să deschidă gura povestind cum și-a văzut de la fereastră sora, luată în brațe de un bărbat. Început, probabil, al unei fantezii compensatorii, la capătul unei prea lungi așteptări. Începutul lui 1990 nu aduce nicio lumină. Maria, la fereastră, tot mai așteaptă. Polițiștii au același răspuns, doar atâția copii dispar. Familia neîntregită, la masă, discută despre mâncare.

Viața merge mai departe. Fetița mângâie cutia cu nimicuri rămase de la sora dispărută. Cine știe, de acum încolo începe obișnuința cu absența. Poate că filmul ar fi trebuit să se încheie aici, fără adaosul temporal destul de convențional. Oricum, cred că filmul lui Mincan, prin orizontul propunerilor sale stilistice, psihologice coerente, este incitant. Nu avansez niciun pronostic, nu am văzut filmele posibil concurente de la Orizzonti, știu că sunt unele nume remarcabile, iar președinta juriului acestei secțiuni, Julia Ducournau – imprevizibilă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Veneția 2025: Peisajele tăcerii
02 sep 2025, 11:02
Veneția 2025: Așteptându-l pe Putin
01 sep 2025, 11:37
Veneția 2025: Politică versus visare
27 aug 2025, 10:07
Cristian Mungiu: În lumina conflictului între suveranism și progresism, Jaful Secolului este un bun punct de plecare
26 aug 2025, 13:50
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
„Milk and Cookies”, regizat de Andrei Tache-Codreanu, premieră la Festivalul de Film de la Cannes 2025
28 apr 2025, 20:32
Sunteți invitați la filmul Enescu, jupuit de viu. Proiecții speciale - calendar aprilie și mai 2025
26 apr 2025, 21:51
Toți vor să vadă acest film după decesul Papei Francisc – boom neașteptat de vizualizări
23 apr 2025, 22:17
Sunt mamă de băiat și mi-a luat timp să-mi fac curaj să văd ”Adolescence”. Am crezut că mă va măcina
01 apr 2025, 19:14
Regizorul filmului „Hoții de subiecte” a transmis un mesaj important către liceeni: „Mai important decât BAC-ul este să-ți găsești o pasiune”
01 apr 2025, 10:00
Tudor Petremarin dezvăluie ideea din spatele filmului „Hoții de subiecte”: „Fiecare generație a avut pe cineva care încerca să afle subiectele la BAC"
01 apr 2025, 10:01
Richard Chamberlain, vedeta serialelor 'Shogun' și 'Pasărea Spin', a murit
31 Martie 2025, 08:45
Animația pentru copii „Prințesa și grădinarul” - în cinematografe din 5 aprilie! Nicole Cherry și Silviu Mircescu interpretează personajele principale!
26 Martie 2025, 22:17
Cele mai noi știri
acum 9 minute
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
acum 14 minute
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
acum 27 de minute
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
acum 32 de minute
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
acum 39 de minute
Are România cea mai stufoasă birocrație și cel mai mare număr de bugetari raportat la populație? Răspunsul politologului / video
acum 50 de minute
Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent
acum 50 de minute
De ce vine, de fapt, FMI în România. Chirieac arată care sunt riscurile pentru Guvernul Bolojan
acum 1 ora 3 minute
Organizația Meteorologică Mondială: Fenomenul La Nina ar putea afecta vremea începând din septembrie
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel