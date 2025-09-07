Data publicării:

Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Cultura
Foto: La Biennale di Venezia/Facebook
Foto: La Biennale di Venezia/Facebook

Lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția (27 august-6 septembrie).

Competiția oficială:


Leul de Aur pentru cel mai bun film: Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch

Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului: The Voice of Hind Rajab, Kaouther Ben Hania

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Benny Safdie, The Smashing Machine

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All, regia Cai Shangjun

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: Toni Servillo, La Grazia, regia Paolo Sorrentino

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Valérie Donzelli și Gilles Marchand, A pied d'ouvre (At Work)

Premiul Special al Juriului: Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant sau cea mai bună actriță debutantă: Luna Welder, Silent Friend

Premiul Publicului Armany Beauty: Calle Malaga, Maryam Touzani

Premiul 'Luigi De Laurentiis' pentru film de debut: Short Summer, Nastia Korkia


Secțiunea Orizzonti:



Premiul pentru cel mai bun film: En el camino (On the Road), David Pablos

Premiul pentru cel mai bun regizor: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Premiul Special al Juriului: Hara Watan (Lost Land), Akio Fujimoto

Premiul pentru cea mai bună actriță: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)

Premiul pentru cel mai bun actor: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: Without Kelly, Lovisa Sirén

Secțiunea Venice Classics



Cel mai bun film restaurat: Bashu, the Little Stranger, Bahram Beizai

Cel mai bun documentar despre cinema: Mata Hari, Joe Beshenkovsky și James A. Smith



Secțiunea Venice Immersive


Marele Premiu: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen

Premiul Special al Juriului: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah

Premiul pentru cea mai bună experiență: A Long Goodbye, Kate Voet, Victor Maes

