Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"

Iranianul Jafar Panahi a câştigat trofeul Palme D'Or cu filmul "It was just an accident", la Festivalul de Film de la Cannes.

Lungmetrajul "It Was Just an Accident", regizat de cineastul iranian Jafar Panahi, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei de pe Croazetă, relatează site-ul oficial al evenimentului.



Cineastul disident iranian, în vârstă de 64 de ani, a putut să vină la Cannes pentru prima dată după o pauză de 15 ani şi să primească în persoană acest premiu.



Noua sa peliculă examinează dilema unor foşti deţinuţi şi critică în mod direct comportamentul abuziv al forţelor de securitate din Iran, fiind totodată o reflecţie asupra justiţiei şi răzbunării în faţa arbitrariului, scrie Agerpres.

Filmul critică regimul de la Teheran





Filmul "It Was Just an Accident", realizat în clandestinitate, este un thriller prin care regizorul Jafar Panahi critică încă o dată regimul politic de la Teheran. Alimentat în egală măsură de furie şi de umor absurd, acest lungmetraj dramatic prezintă aventurile personajului Vahid, interpretat de Vahid Mobasseri, răpitorul unui bărbat care poartă o proteză de picior şi care seamănă foarte mult cu gardianul care l-a torturat în închisoare şi i-a distrus viaţa. Vahid încearcă apoi să verifice împreună cu alţi deţinuţi dacă persoana pe care a răpit-o este într-adevăr torţionarul său.



Regizorul filmului, trimis de două ori la închisoare în Iran, ţară pe care nu avea voie să o părăsească până de curând, a promis că se va întoarce la Teheran după acest festival în pofida riscurilor de a fi supus unor noi represalii. Nimeni nu ştie ce soartă îi vor rezerva autorităţile de la Teheran după acest al 11-lea lungmetraj al său.



Totodată, Jafar Panahi a realizat pelicula "It Was Just an Accident" fără să solicite un permis de filmare din partea autorităţilor iraniene. În plus, mai multe dintre actriţele sale au încălcat legile din Iran şi au apărut în acest film fără să poarte voalul islamic.



"Cred că a sosit timpul să le cerem tuturor oamenilor, tuturor iranienilor, cu toate opiniile diferite de ale altora, oriunde în lume, în Iran sau în altă parte, îmi permit să cer un singur lucru: să lăsăm deoparte (...) toate problemele, toate diferenţele, cel mai important lucru în acest moment este ţara noastră şi este libertatea ţării noastre", a declarat el sâmbătă seară în farsi, potrivit traducerii oferite de organizatorii Festivalului de la Cannes.



"Ceea ce contează cel mai mult este că filmul a fost făcut. Nu mi-am luat timp să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla. Sunt în viaţă atât timp cât fac filme", a declarat el marţi pentru AFP.



Înmânându-i trofeul Palme d'Or, preşedinta juriului de la Cannes din acest an, actriţa franceză Juliette Binoche, a evocat vocaţia artiştilor "de a transforma tenebrele în iertare".



"Arta mobilizează energia creatoare a celei mai preţioase şi mai vii părţi din noi. O forţă care transformă întunericul în iertare, speranţă şi viaţă nouă", a declarat Juliette Binoche.



Începând din 2010, Jafar Panahi nu a putut să îşi părăsească ţara natală pentru a se deplasa la marile festivaluri cinematografice europene, ai căror organizatori i-au acordat însă numeroase recompense de mare prestigiu - două trofee Ursul de Aur la Berlin, trei premii la Cannes şi un premiu la Veneţia.



Jafar Panahi este al doilea iranian care a câştigat trofeul Palme d'Or după Abbas Kiarostami, recompensat pentru filmul "Taste of Cherry" în 1997. Anul trecut, un alt cineast iranian, Mohammad Rasoulof, a câştigat Premiul Special al Juriului cu filmul "The Seed of the Sacred Fig". Ajuns clandestin la Cannes după ce şi-a părăsit pe ascuns ţara natală, unde tocmai fusese condamnat la opt ani de închisoare şi lovituri de bici, Mohammad Rasoulof a ales apoi să trăiască în exil în Europa.

Producţii marginale şi tinere talente





În 2024, trofeul Palme d'Or i-a fost atribuit lungmetrajului "Anora", regizat de cineastul american Sean Baker.



În acest an, palmaresul nu include niciun film american, iar marile producţii de dincolo de Atlantic, precum "Eddington", de Ari Aster şi cu Joaquin Phoenix pe afiş, sau "Die, My Love", de Lynne Ramsay, cu Jennifer Lawrence în distribuţie, nu au câştigat niciun premiu.



Juriul din 2025, care i-a inclus în rândul membrilor săi pe actorii americani Halle Berry şi Jeremy Strong, a privilegiat filme situate mai degrabă la marginea marilor circuite ale industriei cinematografice, precum şi tinerele talente.



Printre acestea din urmă s-a aflat şi Nadia Melliti. Actriţa franceză, în vârstă de 23 de ani, a câştigat premiul de interpretare feminină la Cannes deşi s-a aflat la primul ei rol în cinematografie, cel din filmul "La petite derniere", regizat de Hafsia Herzi.



Studentă la Facultatea de Sport şi remarcată la un casting, Nadia Melliti a spus că s-a "identificat mult" cu personajul ei, Fatima, o tânără musulmană de 17 ani, fiica unor imigranţi algerieni din Paris, care îşi descoperă homosexualitatea. Pelicula reprezintă o adaptare cinematografică a romanului omonim publicat de Fatima Daas în anul 2020.



Filmul "The Secret Agent", regizat de cineastul brazilian Kleber Mendonça Filho, a câştigat două trofee: premiul pentru regie şi premiul pentru interpretare masculină, atribuit actorului Wagner Moura, în vârstă de 48 de ani, cunoscut în afara Braziliei după ce l-a interpretat pe traficantul de droguri Pablo Escobar în serialul "Narcos", produs de Netflix. Filmul "The Secret Agent" este un thriller politic cu o acţiune care se desfăşoară în oraşul Recife, Brazilia, în anii 1970.



Marele Premiu al Juriului a fost câştigat de cineastul norvegian Joachim Trier cu filmul "Sentimental Value", o comedie cu accente dramatice despre două surori, Nora şi Agnes, care, după moartea mamei lor, vor să reia legătura cu tatăl lor, cu care nu au mai ţinut legătura.



Franco-spaniolul Oliver Laxe şi cineasta germană Mascha Schilinski au câştigat ex aequo Premiul Juriului. Ei au fost recompensaţi pentru filmul "Sirat", o poveste captivantă despre o dispariţie după o petrecere rave, respectiv pentru producţia "The Sound of Falling", care explorează un secol de traume familiale prezentând destinele unui grup de patru femei.



Regizorii belgieni Jean-Pierre şi Luc Dardenne, septuagenari şi totodată unii dintre cei mai premiaţi cineaşti din istoria Festivalului de la Cannes, au câştigat un nou trofeu, Premiul pentru scenariu, care le-a fost atribuit pentru pelicula "Jeunes meres", ce spune povestea a cinci tinere şi a copiilor lor care trăiesc într-un centru social. Cineaştii belgieni au câştigat acest premiu şi în 2008, tot cu un film social, "Le Silence de Lorna".



Trofeul Camera d'Or pentru cel mai bun lungmetraj de debut a fost acordat filmului "The President's Cake", regizat de Hasan Hadi, în timp ce o menţiune specială a juriului Camera d'Or i-a fost acordată filmului "My Father's Shadow", de Akinola Davies Jr.



Palme d'Or pentru scurtmetraj i-a revenit în acest an producţiei "I'm Glad You're Dead Now", regizată de Tawfeek Barhom.



Festivalul de la Cannes 2025 a avut o tonalitate politică. Evenimentul s-a dorit a fi un ecou al conflictelor din Orientul Mijlociu şi Ucraina şi a fost marcat de declaraţii puternice şi angajate, începând cu criticile dure adresate de actorul american Robert De Niro preşedintelui american Donald Trump în timpul ceremoniei de deschidere a festivalului. Robert De Niro şi Denzel Washington au fost recompensaţi cu trofee Palme d'Or onorifice.



Cea de-a 78-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă s-a desfăşurat la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Maestrul de ceremonii a fost actorul francez Laurent Lafitte. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche.

