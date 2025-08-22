Data actualizării: | Data publicării:

"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol

Foto cu rol ilustrativ: Freepik


Filmul "Tinerețea unui dictator" se difuzează la TVR Cultural, 23 august 2025, ora 21:00.

Filmul "Tinerețea unui dictator" este o ficțiune inspirată din evenimente reale. Se arată cum tânărul Nicolae Ceaușescu ajunge, dintr-un simplu ucenic la cizmărie, șeful unui regim politic criminal. Filmul este alb-negru, opera unui cineast din Galați, fost jurnalist, Andy Lupu, care semnează scenariul și regia. În peliculă joacă și actorii gălățeni Cristian Gheorghe și Lică Dănilă.

”Considerăm că este important, mai ales pentru generațiile născute după 1990, să înțeleagă această figură politică și ideologia pe care a generat-o”, scrie TVR Cultural în prezentarea filmului ”Tinerețea unui dictator”, pe care îl va difuza în seara de sâmbătă, 23 august 2025, de la ora 21,00.

Filmul este coproducție româno-moldovenească. Surprinde drumul parcurs, precum și transformarea tânărului Nicolae Ceaușescu, dintr-un simplu ucenic, în șeful unui regim politic criminal. Scenariul începe cu plecarea lui Nicolae din Scornicești și se încheie cu momentul în care el ajunge numărul unu în partid.

Video

În distribuția filmului sunt și actorii Igor Chistol, în rolul lui Gheorghe Gheorghiu Dej și Vlad Bîrzanu, în rolul lui Nicolae Ceaușescu și Flavia Giurgiu, în rolul Elenei Ceaușescu.

Actorul gălățean Cristian Gheorghe îl interpretează pe Bondarciuc, care este un personaj inspirat după Emil Bodnăraș. El este lipsit de scrupule, dur, un exponent perfect al lumii din care face parte și unde, mai presus de propria ființă, sunt mai importante interesele partidului și ale șefului său.

”Acesta este unul dintre mesajele principale ale filmului”

”Comunismul trebuie discutat, indiferent că este vorba despre Ceaușescu sau despre altcineva. Este important să nu scăpăm această epocă din priviri, pentru că, dacă ne uităm în jurul nostru, astăzi, în lume, vedem o reîntoarcere la dictatură în țări care altădată păreau că o iau pe calea democrației. Noi trebuie să fim alerți, pentru că istoria este reversibilă. Acesta este și unul dintre mesajele principale ale filmului: că un dictator poate apărea oriunde și oricând, în mod neașteptat, iar pentru a preîntâmpina acest lucru noi, ca oameni care iubim libertatea, trebuie să fim atenți”, spunea regizorul și scenaristul Andy Lupu în interviul acordat, în 2022, pentru Viața-Liberă.ro.


