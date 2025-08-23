Data publicării:

Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”

Autor: Florin Răvdan | Categorie: Cultura
Vezi galeria foto

Ivana Mladenović a primit vineri seara Trofeul pentru cea mai bună regie /HEART OF SARAJEVO FOR BEST DIRECTOR la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo, ediția 31 (15 - 22 august), pentru lungmetrajul „Sorella di Clausura” (coproducție România - Serbia - Italia - Spania) prezentat în competiția internațională dedicată filmelor de ficțiune.

„Sunt recunoscătoare pentru acest premiu și pentru primirea de care s-a bucurat filmul, am fost foarte fericită să văd filmul aici. Îi mulțumesc Katiei Pascariu care a fost complet lângă mine, Adei Solomon, producătoarea filmului și lui Marius Panduru, directorul de imagine, coscenariștilor, editoarei Vanja Kovačević și tuturor colegilor - cea mai bună echipă.”, a declarat Ivana Mladenović

„Spiritul punk nu dispare niciodată  din acest film regizat cu abilitate, care curge ca un râu dostoievskian, ce arată cum se adună eșecurile, pentru a ajunge în cele din urmă la o comedie romantică, dar fără romantism”, notează motivația juriului prezidat de regizorul Sergei Loznitsa din care au făcut parte actorul Dragan Mićanović, regizorul scenaristul și actorul Emanuel Pârvu, regizoarea și scenarista Ena Sendijarević, alături de directoarea creativă a Festivalului Internațional de Film de la Berlin,  Tricia Tuttle.

Al doilea film din competiție cu contribuție românească, din partea aceleiași companii de producție, microFILM, „Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help” (scris și regizat de Hana Jušić), a primit Premiul Special pentru promovarea egalității de gen / SPECIAL AWARD FOR PROMOTING GENDER EQUALITY.

„Premiul special pentru promovarea egalității de gen se acordă unei povești misterioase, plasată în izolare, care se joacă cu genul în timp ce creează ceva cu totul aparte. Având la bază un puternic simț al identității locului, interpretările puternice vorbesc de la sine, fără exces de dialog, într-o atmosferă deopotrivă familiară și stranie. Narațiunea sa ne pune la încercare convingerile și, făcând acest lucru, ne confruntă în cele din urmă cu sentimentul de neapartenență.”, notează motivația juriului acestei categorii, compus din Anna Croneman (producător și CEO Swedish Film Institute, Suedia), Ivan Marinović (regizor, scenarist și producător, Muntenegru) și Norika Sefa (regizoare și scenaristă, Kosovo).

Din delegația filmului „Sorella di Clausura”  la Sarajevo au făcut parte: Ivana Mladenović, co-scenaristul Momir Milosević, actorii Katia Pascariu, Miodrag Mladenović, Gordana Mladenović, Tina Pop, producătoarea Ada Solomon, producătoarea executivă Diana Caravia, editoarea Vanja Kovačević, alături de Mirela Țugui și Alexandru Edi Mustață din echipa de producție microFILM.

Filmul produs de Ada Solomon (microFILM, România) și Ivana Mladenović (Dunav 84, Serbia), urmărește povestea Stelei (Katia Pascariu), o tânără din provincie, îndrăgostită de un artist balcanic (Miodrag Mladenović) pe care l-a văzut la TV și pe care visează să-l întâlnească. Când Vera (Cendana Trifan), o cântăreață despre care se zvonește că l-ar cunoaște bine, îi propune să vină la București, acceptă cu încântare. Însă, curând, descoperă că Vera se ocupă cu alte lucruri și promisiunile ei sunt departe de realitatea pe care și-o închipuia. Din distribuția filmului scris de Ivana Mladenović, Adrian Schiop și Momir Milosević, mai fac parte Arnold Kelsch, Cătălin Dordea, Adrian Radu.

Marius Panduru semnează imaginea filmului, iar Vanja Kovačević montajul. Mălina Ionescu s-a ocupat de scenografie, Dana Păpăruz de costume, Bianca Boeroiu și Olimpia Stoicea de machiaj, iar Margareta Ștefan de coafură. Coloana sonoră a fost compusă de Toni Cutrone și include cântece originale semnate de Andrei Dinescu. Dejan Kragulj a fost inginer de sunet, iar Oriol Campi designer de sunet.

Coproducători: Ines Vasiljevic (Nightswim, Italia), Bernat Manzano (Boogaloo Films, Spania). Producători executivi: Diana Caravia, Marija Lero și Montse Pujol Solà.

Producător asociat: Theo Nissim.

Vânzări internaționale: B-Rated International.

Realizarea filmului „Sorella di Clausura” a fost sprijinită de: Centrul Național al Cinematografiei (CNC), Centrul Național al Cinematografiei din Serbia, Ministerul Culturii din Serbia, Ministerul Culturii din Italia, Institut Català De Les Empreses Culturals și EURIMAGES, în asociere cu Conceptual Lab și în colaborare cu Televiziunea Română.

Cu participarea finanțatorilor: Cinema City România, Dr. Oetker, Farmaciile Alphega, Bilka Steel, Vitrina Advertising, Boromir, Aqua Carpatica, Essence Mediacom, Avanpost Media (România) și Ton Ide, Yojimbo Films, Beostud, Digital Kraft, Rashtan Casting, Somnium Production (Serbia).

„Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help” a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și Eurimages. Compania românească microFILM este unul din coproducătorii filmului, alături de Nightswim, Horsefly Films, Maneki Films, Perfo și ERT. Din distribuția internațională a filmului face parte și actorul român Bogdan Farcaș. Designerul de sunet al filmului este Marius Leftărache (Avanpost).

Cele două titluri, sprijinite de echipe de producţie din România, au avut premiera mondială în competiţia oficială a Festivalului Internațional de la Locarno (6-16 august), unde au fost remarcate de critici și de jurii - Katia Pascariu a fost recompensată cu premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță, oferit de Juriul Criticilor Independenți de la Locarno, pentru rolul Stela din „Sorella di Clausura” (r. Ivana Mladenović), iar actrițele Manuela Martelli și Ana Marija Veselčić au primit Premiul Leopardul de Argint pentru interpretare, desemnat de juriul competiției internaționale.



Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
23 aug 2025, 13:02
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
22 aug 2025, 20:12
Toma Caragiu, 100 de ani de la nașterea actorului
21 aug 2025, 11:31
Lungmetrajul ”Rusalka”, regizat de Claudiu Mitcu, la Stockholm, în programul Noul Film European
18 aug 2025, 15:06
A murit actorul Terence Stamp
17 aug 2025, 21:31
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
17 aug 2025, 14:46
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, inspirat din viața dirijorului Sergiu Celibidache, au fost lansate oficial
14 aug 2025, 13:05
BIFF revine în 2025: Un juriu internațional de elită, o competiție nouă și filme în premieră absolută
23 iul 2025, 21:32
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
22 iul 2025, 13:58
Încep filmările serialului Harry Potter, fără Daniel Radcliffe. Cine joacă în rolul principal
15 iul 2025, 09:58
Un actor din "Asterix şi Obelix" a murit în mod misterios. Parchetul din Paris a deschis o anchetă
10 iul 2025, 20:15
Trei filme românești, premiera la Festivalul de la Locarno: ”Dracula”,”Sorella di Clausura” și „Dumnezeu nu ne va ajuta”
08 iul 2025, 12:51
Regizorul filmelor cu „Superman” rescrie legenda. Cum schimbă James Gunn fața eroului pentru noua generație
07 iul 2025, 13:35
A murit actorul Julian McMahon
05 iul 2025, 12:14
A murit actorul Michael Madsen
04 iul 2025, 08:48
Tom Cruise primește, în sfârșit, un premiu Oscar, dar aici apare controversa: Cât respectă cascadorii?
18 iun 2025, 09:47
Eric Dane anunță că și-a pierdut controlul asupra brațului drept. Boala de care suferă actorul
17 iun 2025, 10:04
Zilele Filmului Românesc la TIFF, co-organizate de ICR
12 iun 2025, 11:43
Disney dă afară sute de angajați din film și TV! Schimbare radicală în imperiul de divertisment
02 iun 2025, 21:19
Vrăjitorii de la Hogwarts. Cine îi va juca pe Harry, Hermione și Ron în noul serial "Harry Potter"
28 mai 2025, 12:03
Premieră la Cluj-Napoca: Experiență cinematografică premium IMAX® cu Laser și un open-air cinema. IULIUS va aduce în RIVUS brandul CINEPLEXX, cu tehnologii de ultimă generație
27 mai 2025, 18:28
Cannes 2025: Un festival fără lumină
27 mai 2025, 15:31
Trofeul Palme D'Or a mers la filmul "It was just an accident"
25 mai 2025, 08:47
Cannes, 2025: Întoarcerea acasă  
23 mai 2025, 13:41
Legendara serie Brigada Diverse trebuia să aibă 6 părți. Ioana Drăgan, fiica regizorului, spune de ce s-a oprit producția
22 mai 2025, 10:06
George Wendt, celebrul Norm din „Cheers”, a murit la 76 de ani
21 mai 2025, 15:51
Cannes 2025: Din închisoare pe platoul de filmare
21 mai 2025, 14:16
Cannes, 2025: Politică în ritm de samba 
20 mai 2025, 13:29
Cannes 2025:  A fost odată Nouvelle Vague
19 mai 2025, 14:40
„Anul Nou care n-a fost”-proiecții gratuite și dezbateri, în Caravana Cinematografică
16 mai 2025, 16:00
Cannes 2025: Politică și flori de câmp
16 mai 2025, 14:17
Cannes 2025: În numele Actorului
În numele Actorului
14 mai 2025, 12:24
Cannes 2025:  Vremuri de restriște pentru covorul roșu    
13 mai 2025, 08:55
Cannes 2025: Pregătiri pentru primirea vedetelor din industria filmului
12 mai 2025, 11:19
Start pentru Festivalul Filmului European 2025: cinema, diversitate, dialog
06 mai 2025, 19:00
”Cultura unește”: 28 de premiere, 40 de lung-metraje și 11 scurt-metraje, la Festivalul Filmului European
06 mai 2025, 19:07
Omagiu cinematografic în România și Europa. 100 de proiecții de gală la 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu 
03 mai 2025, 10:58
Regizorul Martin Scorsese a anunțat un film care va prezenta „ultimul interviu” al Papei Francisc
01 mai 2025, 08:53
„Milk and Cookies”, regizat de Andrei Tache-Codreanu, premieră la Festivalul de Film de la Cannes 2025
28 apr 2025, 20:32
Sunteți invitați la filmul Enescu, jupuit de viu. Proiecții speciale - calendar aprilie și mai 2025
26 apr 2025, 21:51
Toți vor să vadă acest film după decesul Papei Francisc – boom neașteptat de vizualizări
23 apr 2025, 22:17
Sunt mamă de băiat și mi-a luat timp să-mi fac curaj să văd ”Adolescence”. Am crezut că mă va măcina
01 apr 2025, 19:14
Regizorul filmului „Hoții de subiecte” a transmis un mesaj important către liceeni: „Mai important decât BAC-ul este să-ți găsești o pasiune”
01 apr 2025, 10:00
Tudor Petremarin dezvăluie ideea din spatele filmului „Hoții de subiecte”: „Fiecare generație a avut pe cineva care încerca să afle subiectele la BAC"
01 apr 2025, 10:01
Richard Chamberlain, vedeta serialelor 'Shogun' și 'Pasărea Spin', a murit
31 Martie 2025, 08:45
Animația pentru copii „Prințesa și grădinarul” - în cinematografe din 5 aprilie! Nicole Cherry și Silviu Mircescu interpretează personajele principale!
26 Martie 2025, 22:17
Filmele nominalizate la Premiile Gopo 2025
20 Martie 2025, 13:06
ENESCU, jupuit de viu. Unde poate fi vizionat cel mai premiat film românesc al momentului
17 Martie 2025, 15:15
Doliu în lumea cinematografică. Stanley R. Jaffe, producătorul filmului „Kramer contra Kramer”, a murit - VIDEO
11 Martie 2025, 13:07
Sebastian Stan şi-a scos la iveală o calitate uriaşă, după rolul lui Donald Trump din "The Apprentice"
08 Martie 2025, 11:28
Cele mai noi știri
acum 1 ora 5 minute
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
acum 1 ora 7 minute
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
acum 1 ora 9 minute
Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
acum 1 ora 21 minute
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
acum 1 ora 35 minute
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
acum 1 ora 44 minute
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
acum 2 ore 14 minute
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
acum 3 ore 10 minute
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel