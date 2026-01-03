Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei

În conferința de presă pe care a susținut-o sâmbătă, după atacul asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a fost întrebat despre relația cu Vladimir Putin și încheierea războiului din Ucraina.

„Nu sunt foarte încântat de Putin. Omoară prea mulți oameni. În ultimele patru zile am stabilit să se întoarcă la ideea de pace. Vreau să opresc crimele. 27.000 de morți au fost luna trecută. Vreau să opresc asta“, a spus Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

Rusia a condamnat atacul SUA asupra Venezuelei

Federația Rusă a cerut clarificări "imediate" cu privire la situaţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, declarând că este "extrem de alarmată" de informaţiile conform cărora acesta ar fi fost "scos cu forţa" din ţară, relatează AFP.

„Suntem extrem de alarmaţi de informaţiile conform cărora preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din ţară în urma agresiunii de astăzi (sâmbătă) lansate de Statele Unite“, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, solicitând „clarificări imediate cu privire la această situaţie“.

