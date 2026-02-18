Statele Unite sunt aproape de un război cu Iranul. Au fost mobilizate 50 de avioane de luptă

Statele Unite se apropie de un posibil război cu Iranul, iar tensiunile din Orientul Mijlociu cresc vizibil. În ultimele ore, Washingtonul a trimis 50 de avioane de luptă în regiune, consolidând cea mai mare mobilizare militară din zonă din ultimii ani.

Război iminent în Orientul Mijlociu?

Administrația Trump este mai aproape de un mare conflict decât își dau seama majoritatea americanilor, scrie Axios, miercuri. Publicația americană avertizează că războiul ar putea izbucni foarte curând.

O operațiune militară în Iran ar fi diferită de cea fulger, cum a fost captura lui Maduro în Venezuela, și s-ar întinde pe o perioadă mult mai lungă. Sursele Axios notează că un eventual conflict ar fi purtat alături de Israel și ar avea o „întindere” mult mai mare decât acțiunile militare anterioare din regiune.

Pentru regimul de la Teheran, aceasta ar reprezenta o amenințare existențială, însă impactul s-ar resimți și la nivel regional și ar influența ultimii trei ani din mandatul lui Trump. În timp ce Congresul și opinia publică par absorbite de alte teme, dezbaterea despre o posibilă intervenție americană lipsește aproape complet, ceea ce face situația și mai delicată.

Negocieri blocate și „ferestre de oportunitate” ratate

Conform Axios, Trump a fost foarte aproape de a bombarda Iranul la începutul lunii ianuarie, când autoritățile iraniene au început să reprime violent protestele. După ce această „fereastră de oportunitate” a trecut, administrația a adoptat o strategie duală: pe de o parte, negocieri legate de programul nuclear; pe de altă parte, creșterea masivă a prezenței militare americane în zonă.

Întâlnirile de la Geneva, marți, între Jared Kushner, Steve Witkoff și ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, au durat trei ore. Ambele părți au declarat că „au fost făcute progrese”, dar ruptura rămâne profundă, iar oficialii americani se arată sceptici în privința unui acord real.

J.D. Vance, la Fox News, a subliniat: „deși discuțiile au mers bine în unele feluri, este încă foarte clar că președintele a stabilit niște linii roșii, iar iranienii nu sunt încă dispuși să le accepte și să lucreze cu noi”. El a adăugat că, deși Trump „ar vrea” un acord, s-ar putea ajunge la situația în care „diplomația a făcut tot ce se putea”.

Prezență militară masivă în regiune

Forțele americane trimise în Orientul Mijlociu includ două portavioane, zeci de vase de război, sute de avioane de luptă și multiple sisteme de apărare aeriană. Alte trupe și echipamente se află încă în drum pentru a întări prezența militară.

În ultimele 24 de ore, peste 150 de avioane de transport au livrat armament și muniție, iar acum 50 de avioane de luptă – F-35, F-22 și F-16 – au fost redirecționate spre regiune.

Conflictul cu Iranul s-a menținut „la rece” de mult timp, iar mulți americani au ajuns să nu mai reacționeze. Totuși, sursele Axios avertizează că un război ar putea începe rapid și ar putea depăși așteptările publicului privind amploarea sa.

O sursă anonimă din administrație a declarat: „Șeful (Trump – n. red.) s-a cam săturat. Unii din jurul lui îl avertizează să nu meargă la război cu Iranul, dar cred că există o șansă de 90% să vedem acțiune cinetică în următoarele câteva săptămâni”.

