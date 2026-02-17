Românii care vor să călătorească în Marea Britanie, obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Cum se obține și cât costă

Regatul Unit introduce o autorizație digitală fără de care intrarea nu va mai fi posibilă.

Document nou pentru românii care călătoresc în Marea Britanie din 25 februarie

Începând cu 25 februarie 2026, românii care vor să călătorească în Marea Britanie sunt obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Aceștia vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Este vorba despre o permisiune digitală cerută înainte de plecare, destinată călătoriilor turistice, vizitelor sau șederilor scurte.

Anunțul a fost făcut marți, 17 februarie, de Ambasada Marii Britanii la București. Potrivit reprezentanței diplomatice, autorizația se adresează tuturor cetățenilor europeni care intenționează să ajungă în Regatul Unit pentru perioade limitate.

Ce este ETA și ce drepturi oferă

ETA funcționează ca o aprobare de intrare în Regatul Unit. Odată obținută, aceasta permite deplasări repetate timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului cu care a fost solicitată, în funcție de care termen este mai scurt.

„Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA”, se arată în postarea ambasadei.

Pe durata valabilității, fiecare intrare în Regatul Unit poate fi de până la șase luni. Practic, documentul este gândit să simplifice drumurile frecvente, fie că e vorba de vacanțe, vizite la rude sau deplasări ocazionale.

Cum se obține noul document și cât costă

Pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, procedura este exclusiv online. Cererea se depune fie prin aplicația oficială UK ETA, fie pe platforma GOV.UK/ETA. Taxa percepută pentru eliberarea autorizației este de 16 lire.

După trimiterea solicitării, răspunsul vine, de regulă, pe e-mail, de la UK Visas and Immigration (UKVI). În cele mai multe cazuri, aprobarea este comunicată în aproximativ o zi. Există însă și situații în care procesarea poate dura până la trei zile lucrătoare, de luni până vineri.

Mesajul de confirmare conține un cod de referință ETA format din 16 cifre. Acest număr rămâne valabil pe toată perioada autorizației și este asociat direct cu pașaportul titularului.

Odată ce ETA este activă, nu există limită de intrări în Regatul Unit în perioada de valabilitate.

CITEȘTE ȘI: După America de Sud și India, Europa se uită și către China. Pasul făcut de premierul britanic

VEZI POSTAREA AMBASADEI: