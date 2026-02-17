€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Românii care vor să călătorească în Marea Britanie, obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Cum se obține și cât costă
Data publicării: 20:08 17 Feb 2026

Românii care vor să călătorească în Marea Britanie, obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Cum se obține și cât costă
Autor: Tiberiu Vasile

Românii care vor să călătorească în Marea Britanie, obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Cum se obține și cât costă În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Schimbarea îi vizează pe toți cetățenii europeni care plănuiesc vizite scurte sau vacanțe în Regatul Unit. Măsura intră în vigoare din 25 februarie 2026.

Regatul Unit introduce o autorizație digitală fără de care intrarea nu va mai fi posibilă.

Document nou pentru românii care călătoresc în Marea Britanie din 25 februarie 

Începând cu 25 februarie 2026, românii care vor să călătorească în Marea Britanie sunt obligați să obțină un nou document din 25 februarie. Aceștia vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Este vorba despre o permisiune digitală cerută înainte de plecare, destinată călătoriilor turistice, vizitelor sau șederilor scurte.

Anunțul a fost făcut marți, 17 februarie, de Ambasada Marii Britanii la București. Potrivit reprezentanței diplomatice, autorizația se adresează tuturor cetățenilor europeni care intenționează să ajungă în Regatul Unit pentru perioade limitate.

Ce este ETA și ce drepturi oferă

ETA funcționează ca o aprobare de intrare în Regatul Unit. Odată obținută, aceasta permite deplasări repetate timp de doi ani sau până la expirarea pașaportului cu care a fost solicitată, în funcție de care termen este mai scurt.

„Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA”, se arată în postarea ambasadei.

Pe durata valabilității, fiecare intrare în Regatul Unit poate fi de până la șase luni. Practic, documentul este gândit să simplifice drumurile frecvente, fie că e vorba de vacanțe, vizite la rude sau deplasări ocazionale.

Cum se obține noul document și cât costă

Pentru românii care vor să călătorească în Marea Britanie, procedura este exclusiv online. Cererea se depune fie prin aplicația oficială UK ETA, fie pe platforma GOV.UK/ETA. Taxa percepută pentru eliberarea autorizației este de 16 lire.

După trimiterea solicitării, răspunsul vine, de regulă, pe e-mail, de la UK Visas and Immigration (UKVI). În cele mai multe cazuri, aprobarea este comunicată în aproximativ o zi. Există însă și situații în care procesarea poate dura până la trei zile lucrătoare, de luni până vineri.

Mesajul de confirmare conține un cod de referință ETA format din 16 cifre. Acest număr rămâne valabil pe toată perioada autorizației și este asociat direct cu pașaportul titularului.

Odată ce ETA este activă, nu există limită de intrări în Regatul Unit în perioada de valabilitate. 

CITEȘTE ȘI: După America de Sud și India, Europa se uită și către China. Pasul făcut de premierul britanic

VEZI POSTAREA AMBASADEI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

romania
marea britanie
calatorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Premieră de la invazia Rusiei în Ucraina: Sportivii ruși și belaruși care vor putea evolua sub steagurile proprii
Publicat acum 19 minute
De ce să nu cureți niciodată zăpada de pe cauciucuri. Greșeala pe care o fac unii șoferi
Publicat acum 30 minute
Schiori rătăciți din cauza ceții pe pârtie, recuperați de jandarmi în Prahova
Publicat acum 43 minute
Tăierea normei de hrană pentru militari: Ministrul Apărării, clarificări. Unde pot fi făcute reduceri de cheltuieli
Publicat acum 46 minute
Bulgaria a decis dacă dă curs invitației lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Publicat acum 9 ore si 25 minute
INML, rezultat test antidrog pentru Robert Negoiță
Publicat acum 10 ore si 3 minute
De ce a convocat Nicușor Dan liderii coaliției la Cotroceni. Ipoteza lui Chirieac
Publicat acum 13 ore si 33 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 11 ore si 12 minute
Marco Rubio, precizări despre acordarea vizelor pentru SUA. Viktor Orban a zâmbit cu satisfacție când l-a auzit / video viral
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close