Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint, Victor Vreme - printre laureați

În prezența unui public care a umplut până la refuz Teatrul „Ion Creangă ” din București, au fost decernate distincții pentru toate segmentele mass-media, într-o atmosferă de strălucire și bucurie.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis un mesaj, în care a evidențiat importanța jurnalismului în lumea contemporană.

'Vorbim de a patra putere într-o democrație și sunt convins că și în anii care urmează jurnalismul va avea impactul pe care l-a avut în toți acești ani de tranziție democratică a României. În sensul acesta, trebuie să ne asigurăm că jurnaliștii sunt sprijiniți, că această profesie, în continuare, beneficiază de o recunoaștere profesională adecvată și că, în același timp, jurnalismul de calitate este, în continuare, susținut', a transmis europarlamentarul.

Președintele UZPR, Dan Constantin, a mulțumit publicului, fără de care meseria de jurnalist 'nu poate fi concepută'.

'Sunt cititorii noștri, sunt privitorii noștri, sunt cei care ascultă posturile de radio. Din acest punct de vedere, putem spune că Uniunea Ziariștilor are un nucleu de presă, are un centru de presă. (...) El este deja format, avem o revistă, care are 10 ani de la prima apariție, avem un post de radio, avem un site care are peste un milion de accesări, avem o editură. De asemenea, sunt numeroase publicații care apar sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Așa încât, în această seară premiem pe cei care sunt în această 'barcă' a jurnalismului românesc, care se desfășoară nu numai în granițele țării, ci și în arealul de limbă românească. Avem aici prezenți oaspeți, de fapt, nu oaspeți ci membri ai Uniunii Ziariștilor, din Austria, din Republica Moldova, din Serbia, sunt cei care desfășoară activitate jurnalistică în Spania, în Italia', a spus Dan Constantin.

Juriul care a evaluat materialele jurnalistice a fost alcătuit din Ruxandra Săraru (președinte), Mădălina Corina Diaconu, Dan Constantin, Viorel Popescu, Teodora Marin, Monica Zvirjinschi, Roxana Istudor, Marian Nencescu și Cornel Cepariu.

'A fost o grea încercare să alegem pe cei mai buni dintre cei buni. Și de aceea, în această seară o să vedeți că nu va fi o gală ca de obicei. Va fi o gală în care vor fi câte trei nominalizări la fiecare categorie, pentru că ne-a fost foarte greu să alegem până ultima clipă marii câștigători. De fapt, marii câștigători suntem noi toți. Și vă mulțumesc că nu ați abandonat această meserie în acest an atât de tulburat și tulburător. Vă mulțumesc că încă sunteți pe baricada jurnalismului', a spus Ruxandra Săraru.

În cadrul Galei UZPR au fost premiați:

* Presă scrisă - Revista Ateneu (Bacău) - 100 ani;

* Carte de presă - Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan - 'Nicolae Dragoș, poetul-jurnalist, jurnalistul-poet', filiala Dolj;

* Radio - Radio France International - emisiunea Moldova Zoom;

* Televiziune - Alina Grigore, TVR Info, emisiunea 'Frontul' și Adriana Stoian, Euronews, 'Euroeducația';

* Presă online - Proiectul transfrontalier 'Pulse', HotNews;

* Tineri jurnaliști - Victor Vreme, România TV, București;

* Fotoreportaj - Lucian Tudose;

* Corespondent de război - Cristian Lupașcu, AGERPRES - reporter Ucraina;

* Management presă - Florin Brușten, Radio România Regional;

* Filiala anului - Filiala Iași, Președinte Grigore Radoslavescu;

* Opera Omnia - Mario H. Balint - Filiala Caraș-Severin;

* Premiu Special - Doina Dabija - Publicația 'Literatură și Artă' din Chișinău, Centrul de Presă Basilica și Andreea Esca - ProTV (30 ani de presă).

Jurnalista AGERPRES Ecaterina Ignat a fost nominalizată la categoria Presă online.

Premiile au fost înmânate, printre alții, de jurnaliștii: Dan Constantin, Viorel Popescu, Dan Preda, Elize Stan, Maria Țoghină, Sorin Gomboș, Ștefan Mitroi, Andreea Crețulescu.

Seara de gală a reunit jurnaliști de renume, membri ai UZPR din Austria, Republica Moldova și Serbia, Spania, sau Italia, personalități publice, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților statului, directori din mass-media. (Agerpres)