€ 5.0953
|
$ 4.2940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.2940
 
DCNews Stiri Mass-media Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint, Victor Vreme - printre laureați
Data actualizării: 05:55 17 Feb 2026 | Data publicării: 05:54 17 Feb 2026

Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint, Victor Vreme - printre laureați
Autor: Crişan Andreescu

Gala

Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint și Doina Dabija de la Chișinău, fiica scriitorului și omului politic din Moldova, Nicolae Dabija, se numără printre laureații premiilor UZPR pe anul 2025.

În prezența unui public care a umplut până la refuz Teatrul „Ion Creangă ” din București, au fost decernate distincții pentru toate segmentele mass-media, într-o atmosferă de strălucire și bucurie.

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis un mesaj, în care a evidențiat importanța jurnalismului în lumea contemporană.

'Vorbim de a patra putere într-o democrație și sunt convins că și în anii care urmează jurnalismul va avea impactul pe care l-a avut în toți acești ani de tranziție democratică a României. În sensul acesta, trebuie să ne asigurăm că jurnaliștii sunt sprijiniți, că această profesie, în continuare, beneficiază de o recunoaștere profesională adecvată și că, în același timp, jurnalismul de calitate este, în continuare, susținut', a transmis europarlamentarul.

Președintele UZPR, Dan Constantin, a mulțumit publicului, fără de care meseria de jurnalist 'nu poate fi concepută'.

'Sunt cititorii noștri, sunt privitorii noștri, sunt cei care ascultă posturile de radio. Din acest punct de vedere, putem spune că Uniunea Ziariștilor are un nucleu de presă, are un centru de presă. (...) El este deja format, avem o revistă, care are 10 ani de la prima apariție, avem un post de radio, avem un site care are peste un milion de accesări, avem o editură. De asemenea, sunt numeroase publicații care apar sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Așa încât, în această seară premiem pe cei care sunt în această 'barcă' a jurnalismului românesc, care se desfășoară nu numai în granițele țării, ci și în arealul de limbă românească. Avem aici prezenți oaspeți, de fapt, nu oaspeți ci membri ai Uniunii Ziariștilor, din Austria, din Republica Moldova, din Serbia, sunt cei care desfășoară activitate jurnalistică în Spania, în Italia', a spus Dan Constantin.

Juriul care a evaluat materialele jurnalistice a fost alcătuit din Ruxandra Săraru (președinte), Mădălina Corina Diaconu, Dan Constantin, Viorel Popescu, Teodora Marin, Monica Zvirjinschi, Roxana Istudor, Marian Nencescu și Cornel Cepariu.

'A fost o grea încercare să alegem pe cei mai buni dintre cei buni. Și de aceea, în această seară o să vedeți că nu va fi o gală ca de obicei. Va fi o gală în care vor fi câte trei nominalizări la fiecare categorie, pentru că ne-a fost foarte greu să alegem până ultima clipă marii câștigători. De fapt, marii câștigători suntem noi toți. Și vă mulțumesc că nu ați abandonat această meserie în acest an atât de tulburat și tulburător. Vă mulțumesc că încă sunteți pe baricada jurnalismului', a spus Ruxandra Săraru.

În cadrul Galei UZPR au fost premiați:

* Presă scrisă - Revista Ateneu (Bacău) - 100 ani;

* Carte de presă - Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan - 'Nicolae Dragoș, poetul-jurnalist, jurnalistul-poet', filiala Dolj;

* Radio - Radio France International - emisiunea Moldova Zoom;

* Televiziune - Alina Grigore, TVR Info, emisiunea 'Frontul' și Adriana Stoian, Euronews, 'Euroeducația';

* Presă online - Proiectul transfrontalier 'Pulse', HotNews;

* Tineri jurnaliști - Victor Vreme, România TV, București;

* Fotoreportaj - Lucian Tudose;

* Corespondent de război - Cristian Lupașcu, AGERPRES - reporter Ucraina;

* Management presă - Florin Brușten, Radio România Regional;

* Filiala anului - Filiala Iași, Președinte Grigore Radoslavescu;

* Opera Omnia - Mario H. Balint - Filiala Caraș-Severin;

* Premiu Special - Doina Dabija - Publicația 'Literatură și Artă' din Chișinău, Centrul de Presă Basilica și Andreea Esca - ProTV (30 ani de presă).

Jurnalista AGERPRES Ecaterina Ignat a fost nominalizată la categoria Presă online.

Premiile au fost înmânate, printre alții, de jurnaliștii: Dan Constantin, Viorel Popescu, Dan Preda, Elize Stan, Maria Țoghină, Sorin Gomboș, Ștefan Mitroi, Andreea Crețulescu.

Seara de gală a reunit jurnaliști de renume, membri ai UZPR din Austria, Republica Moldova și Serbia, Spania, sau Italia, personalități publice, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură, reprezentanți ai autorităților statului, directori din mass-media. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Macron își pune persoane fidele în toate funcțiile cheie din Franța: Opoziția acuză o încercare de a bloca instituțiile și a-și extinde influența
Publicat acum 14 minute
Cum se reconstruiește încrederea după trădare, explicațiile specialiștilor din emisiunea "Răspundem! Sâmbăta!"
Publicat acum 33 minute
Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
Publicat acum 38 minute
Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Vărsător. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul învățatului
Publicat acum 38 minute
Nicușor Dan, întâlnire cu Grindeanu, Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Gala Premiilor UZPR 2025: Jurnaliștii Andreea Esca, Cristian Lupașcu, Mario H. Balint, Victor Vreme - printre laureați
Publicat acum 33 minute
Sectorul 3 plantează peste 10.000 de copaci anual de mai bine de 13 ani. O strategie constantă pentru un oraș mai verde
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close