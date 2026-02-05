Recorder, o afacere de zeci de milioane cu finanțare netransparentă

Cei de la Recorder au reacționat pentru că sunt supărați că am vorbit despre faptul că încasează zeci de milioane pentru câteva videoclipuri. Pe lângă donații de la persoane fizice, mai există și redirecționări din impozitul pe profit, donații de la companii, care încă nu au fost contabilizate.

Din acest motiv, ONG-ul care se descrie drept presă independentă face fake news-ul cu astrograma lui Daniel Băluță. Astrograma este, de fapt, „o rubrică” realizată, de-a lungul timpului, pentru toți candidații la primării, președinție etc, dar cei de la Recorder au amestecat-o cu o ofertă comercială, fără legătură.

Trustul DC Media Group este plătitor de taxe și impozite, nu este ONG și are finanțarea transparentă. Oferta noastră este publică, este pe platforma SICAP de ani de zile și poate fi consultată de oricine. Este activă din momentul în care ne-am înscris și poate fi verificată oricând. Se actualizează periodic, în funcție de schimbările legislative, de exemplu dacă se modifică TVA-ul.

În schimb, finanțările lor nu sunt transparente. Nu se știe cine le-a dat zeci de milioane de lei. Practic, asta este problema. Ei amestecă intenționat o ofertă transparentă a DC News de pe SICAP, existentă de ani de zile, cu un fake news despre o astrogramă a lui Daniel Băluță.

Totul este o încercare de intimidare a jurnaliștilor care au publicat lista cu donațiile pentru ONG-ul deghizat în presă. Astrograme s-au făcut pentru toți liderii politici, la toate alegerile.

DC News face distincția între fapte documentate și opinii. Informațiile privind sumele încasate de ONG-uri provin din date publice și pot fi verificate de oricine. Vedeți aici sumele: https://www.dcnews.ro/asociatiile-care-au-primit-milioane-de-lei-de-la-romani-din-impozitul-pe-venit-recorder-e-pe-locul-doi-lista-celor-peste-1-milion-de-lei_1030334.html

Discuția despre finanțare este una legitimă, atâta timp cât vorbim despre ONG-uri care se prezintă drept presă independentă, dar funcționează pe baze financiare comparabile cu instituții media comerciale. În locul unei dezbateri oneste despre bani, transparență și influență, se construiește un narativ fals, menit să mute atenția spre subiecte care nu au legătură cu realitatea prezentată.

Nu e adevărat că s-au luat 50.000 de euro pentru realizarea unei astrograme. Este, pe scurt, un fake news.