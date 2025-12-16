Jurnalista Simona Popescu a murit după o luptă de 30 de ani cu cancerul.

Familia a postat, pe pagina ziaristei, un mesaj care a fost pregătit chiar de Simona Popescu înainte de a muri. Jurnalista a început lupta cu cancerul acum 30 de ani. Din păcate, boala a revenit foarte agresiv și nu a mai putut face nimic.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați”, se arată în mesajul postat pe pagina jurnalistei.



„Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face.

Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.



Cu cel mai mare drag, Simona



P.S. - Famila va anunța în urmatoarea postare locul în care, cei care doriți veți putea veni să vă luați rămas bun la capelă, sau să mă conduceți pe ultimul meu drum”, a mai transmis Simona Popescu în mesajul de adio.

Simona Popescu, o carieră îndelungată în presă și comunicare

Simona Popescu a fost jurnalistă și realizatoare de emisiuni radio. Mai mult decât atât, a lucrat și în domeniul comunicării culturale. A fost „referent de specialitate” la Muzeul Municipiului București.



„Cei care mă văd deja stând cu „mânecuțe”, la un birou micuț plin de hârtii – pentru că „referent” ar însemna funcționar – se înșală amarnic. Am un birou, dar este într-un palat din buricul orașului. Și, conform fișei postului, nu sunt funcționară.



Mă ocup de relația cu presa, am atribuții de purtător de cuvânt, gestionez site-ul și pagini de Facebook ale muzeului, sunt senior editor al publicației culturale a instituției - „București în 5 minute” -, particip activ la promovarea evenimentelor și fac, în plus, multe alte lucruri. Iar muzeul nu este o clădire, ci mult, mult mai multe, fiecare având specificul ei propriu. Sunt acolo atâția oameni pasionați de munca lor, cum n-am mai întâlnit nicăieri, nici în instituții publice, nici private. Iar eu nu am timp de odihnă – nu mă scutește nimeni de muncă doar pentru că fac emisiuni la radio”, scria, recent, Simona Popescu.





Simona Popescu a fost un nume cunoscut în presa scrisă din România. A făcut parte din redacțiile România liberă, Cotidianul și Evenimentul Zilei. La EVZ, a ocupat funcția de redactor pe politică internă. Un capitol important al parcursului său profesional s-a desfășurat la România liberă, unde a deținut și funcția de șef al secției de anchete speciale.

