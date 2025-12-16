Cartofii pe care trebuie neapărat să-i eviți. Atenție! Sunt deja contaminați

Cartoful este un aliment de bază în bucătărie și are numeroase beneficii pentru sănătate.

Aceștia conțin vitamine, minerale, fibre și sunt bogați în vitamina C, care este un antioxidant. Cartofii au fost o sursă de hrană salvatoare în timpurile străvechi, deoarece vitamina C prevenea scorbutul.

Un alt nutrient foarte important pe care îl conține cartoful este potasiul, un electrolit care ajută la funcționarea inimii, mușchilor și sistemului nervos.

Coaja cartofului conține fibre, care sunt importante pentru sănătatea digestivă. În general, cu cât cartoful este mai închis la culoare, cu atât conține mai mulți antioxidanți.

De asemenea, cartofii dulci sunt o sursă bună de vitamina A, un nutrient important pentru imunitate și sănătatea ochilor. Cartofii mov sunt bogați în antioxidanți, inclusiv antocianine, care pot preveni bolile de inimă și cancerul și pot stimula sănătatea creierului.

La ce trebuie să fii atent atunci când mănânci cartofi

Pentru a evita problemele de sănătate este important să ții cont de anumite aspecte atunci când consumi cartofi. Unul dintre aceste aspecte este legat de mugurii care cresc pe coaja cartofului.

Nutriționistul Pablo Ojeda a fost prezent la emisiunea Más Vale Tarde, unde a vorbit despre acest subiect. Potrivit specialistului, cartoful încolțit poate fi periculos pentru oameni, mai ales dacă acei muguri au înflorit. De asemenea, nutriționistul a explicat că îndepărtarea mugurilor nu rezolvă problema.

„Îl cumpăr dacă este ieșit doar puțin, dar dacă este complet înflorit, uită de el”, a spus nutriționistul.

Potrivit acestuia, cartoful cu muguri înfloriți „este deja contaminat” și, prin urmare, „nu trebuie mâncat niciodată”.

Pentru a preveni apariția mugurilor pe cartofi se pot folosi diferite metode printre care se numără și depozitarea cartofilor împreună cu merele. Aceste fructe eliberează etilenă, un gaz natural care influențează procesul de coacere și conservare.

