Barajul Vidraru aproape secat, văzut din avion / foto
Data publicării: 16:28 16 Dec 2025

EXCLUSIV Barajul Vidraru aproape secat, văzut din avion / foto
Autor: Anca Murgoci

barajul Vidraru aproape secat Vazut din avion 1 Cum se vede din avion barajul Vidraru aproape secat?
 

Cum se vede din avion barajul Vidraru aproape secat?

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, a informat compania.

Două exerciții de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru s-au desfășurat pe 29 octombrie și 19 noiembrie. Atunci au fost eliberate cantități diferite de apă, cu debite în creștere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeș poate prelua volumele evacuate în condiții de siguranță.

Ca urmare a creșterii turbidității, apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, cu o populație totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de aproximativ o lună.

Societatea Aquaterm SA a anunțat încă din data de 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Stației de tratare de la Cerbureni.

„În urma analizelor efectuate de DSP Argeș, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toți parametrii de potabilitate prevăzuți de legislație. Au fost constatate depășiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber și turbiditate”, se preciza într-o informare transmisă ulterior de Aquaterm SA.

Iată imagini din avion surprinse de colegul nostru Radu Gava: 

„Dacă se rupe barajul, tăiați-mi mâna dreaptă". Cine a fost inginerul care și-a pus viața în proiectele României 

Într-o țară în care securitatea energetică devine o miză strategică la fel de importantă ca apărarea națională, barajele României reprezintă coloana vertebrală invizibilă a sistemului energetic, surse stabile de electricitate, apă și echilibru pentru o rețea aflată în continuă transformare.

Iar în centrul acestei infrastructuri vitale se află Vidraru, capodopera ingineriei românești, un proiect care nu doar că a schimbat fața producției de energie hidro, ci a devenit simbolul unei generații de constructori care au visat și au reușit să stăpânească natura în slujba societății.

Radu Prișcu a fost inginerul care a ridicat barajele României


 
„Tata a fost un inginer constructor desăvârșit, un profesor iubit de studenți, cu un munte de visuri în fața lui, dintre care multe le-a putut împlini. A fost un mare patriot, născut în Scheiul Brașovului, acolo unde a absolvit Liceul „Andrei Șaguna”, înainte de a porni pe drumul unei cariere fantastice”, a spus fiul său pentru DC Business.

Așa își începe povestea dr. ing. Caius Prișcu despre tatăl său, prof. dr. doc. ing. Radu Prișcu (1921–1987), omul care a modelat destinele a generații de studenți și care a lăsat României baraje ridicate cu curaj, precizie și pasiune.

Citiți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/daca-se-rupe-barajul-taiati-mi-mana-dreapta-cine-a-fost-inginerul-care-si-a-pus-viata-in-proiectele-romaniei_1022165.html

vidraru
avion
