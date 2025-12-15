Pui cu portocale, alternativa perfectă la friptura de porc de Crăciun. Simplu și ieftin!

Iată o rețetă elegantă și savuroase, inspirată din gastronomia spaniolă. O astfel de propunere este puiul cu portocale, un preparat simplu, aromat și spectaculos, perfect pentru o cină de sărbătoare care să impresioneze invitații fără costuri prea mari.

Deși puiul cu portocale, este un fel de mâncare care se regăsește în toate casele din Spania de Crăciun, rețeta este originară din China. Acolo carnea este gătită, paneată și acoperită cu sos. Dar versiunea spaniolă nu are nimic de-a face cu această delicatesă asiatică, conform 20minutos.

În zona europeană, puiul cu portocale se coace de obicei în cuptor, dar fiecare poate să își aleagă propria metodă. Iată o rețetă foarte simplă, ieftină și care cu siguranță va impresiona toți oaspeții.

Ingrediente pentru pui cu portocale

Această rețetă este perfectă pentru patru persoane și are un preț acceptabil, fiind în jur de 20 de euro.

Un pui de minim 2 kg

3 portocale

o ceapă

un ardei verde

2 morcovi

o roșie

o cană de supă de pui

un pahar de vin alb

Ulei de măsline, usturoi și sare.

Rețeta pas cu pas pentru puiul cu portocale

Pregătim puiul pentru friptură, curățându-l în interior. Îl condimentăm.

Tăiem ceapa, ardeiul verde, morcovii și roșia.

Tăiem portocalele în patru bucăți și le punem în pui.

Îl punem pe tava cuptorului cu puțin ulei și legumele deasupra.

Turnăm vinul, supa de pui și sucul celorlalte două portocale.

Opțional: Puteți adăuga și 2 sau 3 linguri de miere în acest moment.

Punem totul în cuptor la 200 de grade Celsius timp de 50-60 de minute.

După 20 de minute verificăm și dacă este uscat, adăugăm mai mult bulion sau suc de portocale.

Scoatem puiul, bine scurs.

Amestecăm bulionul și legumele într-un blender sau într-o mașină de tocat.

Așezăm puiul întreg pe masă iar când îl servim, acoperim fiecare porție cu sos.

Proprietățile cărnii de pui

Carnea de pui este un aliment foarte comun în toate gospodăriile, în special datorită valorii sale nutritive ridicate, costului redus și versatilității sale, datorită multiplelor opțiuni de preparare. În plus, are un conținut redus de grăsimi și calorii și un conținut ridicat de nutrienți, vitamine și proteine cu valoare biologică ridicată, care furnizează aminoacizi esențiali pentru organismul nostru și funcționarea corectă a acestuia.

Printre proprietățile sale, carnea de pui crește nivelul de serotonină din creier pentru a ne îmbunătăți starea de spirit, ajută la combaterea pierderii osoase, menține vasele de sânge sănătoase și produce niveluri ridicate de energie.

La fiecare 100 g, carnea de pui conține: