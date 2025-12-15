€ 5.0914
|
$ 4.3359
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3359
 
DCNews Stiri Internațional Trump, anunț de ultimă oră privind acordul de pace Rusia - Ucraina
Data actualizării: 23:43 15 Dec 2025 | Data publicării: 22:41 15 Dec 2025

Trump, anunț de ultimă oră privind acordul de pace Rusia - Ucraina
Autor: Anca Murgoci

Trump îi atacă dur pe liderii europeni într-un interviu lung: Cred că sunt slabi. Nu știu ce să facă cu Europa Preşedintele american Donald Trump. Foto: Agerpres
 

Trump asigură că un acord privind Ucraina nu a fost niciodată atât de aproape.

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, că un acord privind Ucraina nu a fost niciodată atât de aproape, după ce a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri occidentali, relatează AFP și Reuters.

„Suntem astăzi mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia”, a declarat președintele Statelor Unite în Biroul Oval.

VEZI ȘI: Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
rusia
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Mesaj regal cu greutate istorică: Lecția Regelui Mihai despre SUA și libertatea Europei
Publicat acum 33 minute
Kelemen Hunor estimează o scădere a inflației la începutul anului viitor
Publicat acum 57 minute
Ce program are Sania lui Moș Crăciun de la Craiova în 2025. Alte activități la târgul de Crăciun
Publicat acum 58 minute
FBI a dejucat un complot terorist care urma să aibă loc în ajunul Anului Nou
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Predoiu, la Casa Albă cu oamenii lui Trump. Semnal direct pentru România de la Washington
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 14 Dec 2025
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 14 Dec 2025
PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close