Trump, anunț de ultimă oră privind acordul de pace Rusia - Ucraina

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, că un acord privind Ucraina nu a fost niciodată atât de aproape, după ce a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri occidentali, relatează AFP și Reuters.

„Suntem astăzi mai aproape ca niciodată de un acord care să pună capăt războiului cu Rusia”, a declarat președintele Statelor Unite în Biroul Oval.

