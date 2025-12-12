Regele Charles al III-lea, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului

Regele Charles al III-lea a salutat o „etapă importantă” în „călătoria sa împotriva cancerului” și a dezvăluit că va diminua frecvența ședințelor de tratament în noul an. El a descris vestea ca pe o „binecuvântare personală”, scrie The Guardian.

Tratamentul pentru cancer al Regelui Charles al III-lea, redus

Tratamentul său va intra, astfel, într-o fază de precauție, cu frecvență mult mai redusă, pe măsură ce recuperarea sa atinge un stadiu favorabil. Echipa sa medicală va evalua durata necesară a tratamentului pentru a asigura protecția și prioritizarea recuperării sale continue.

Într-un mesaj video preînregistrat vineri, 12 decembrie, pentru emisiunea Stand Up to Cancer de pe Channel 4, Charles a vorbit despre modul în care detectarea precoce i-a transformat propria călătorie și cum ar putea asta oferi „timp neprețuit echipelor medicale - și, pacienților lor, darul prețios al speranței”.

A special message from The King, in support of Stand Up To Cancer. ????



As part of this year’s @SU2CUK campaign, @CR_UK and @Channel4, with support from the @NHS, have launched a nationwide Screening Checker to help people find out which cancer screening programmes they are… pic.twitter.com/K5kSQ0Utx3 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2025

Fără a dezvălui ce tip de cancer are, Charles a spus: „Astăzi, pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării 'prescripțiilor medicilor', propriul meu program de tratament pentru cancer poate fi redus în noul an”.

Mesaj pentru bolnavii oncologici

„Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în îngrijirea cancerului în ultimii ani; o mărturie care sper că va oferi încurajare celor 50% dintre noi care vor fi diagnosticați cu această boală la un moment dat în viață”, a mai spus monarhul.

Vorbind despre importanța diagnosticării precoce, el a mai spus: „Știu, de asemenea, ce diferență a făcut în propriul meu caz, permițându-mi să continui să duc o viață împlinită și activă, chiar și în timp ce urmez tratamentul”.

Screeningul pentru diferite tipuri de cancer, disponibil în Marea Britanie

Regele și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că cel puțin 9 milioane de persoane din Marea Britanie nu erau la zi cu screeningurile pentru cancer disponibile. Prin urmare, el a fost „încurajat” să afle despre un nou instrument național de verificare a screeningului, lansat la începutul acestei luni, care indică cine este eligibil pentru programele existente de screening pentru cancerul de sân, intestin și col uterin.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Majestatea Sa a răspuns excepțional de bine la tratament, iar medicii săi recomandă ca măsurile în curs să treacă acum într-o fază de precauție. Această poziție va fi monitorizată și revizuită continuu pentru a proteja și prioritiza recuperarea sa continuă. „Așa cum a spus regele, această etapă importantă în călătoria sa de recuperare este o mare binecuvântare personală”.

În vârstă de 77 de ani, Regele Charles a anunțat în februarie 2024 că a fost diagnosticat cu cancer, fără a preciza tipul bolii. El și-a întrerupt activitățile publice pentru o perioadă, revenind în primăvara aceluiași an, în spațiul public. De remarcat este că monarhul și-a intensificat aparițiile în ultimele luni.

