€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Regele Charles al III-lea, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului
Data publicării: 22:52 12 Dec 2025

Regele Charles al III-lea, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului
Autor: Iulia Horovei

regele charles Regele Charles al III-lea al Regatului Unit. Sursa foto: Agerpres
 

Regele Charles a transmis, vineri seară, un mesaj despre tratamentul său împotriva cancerului.

Regele Charles al III-lea a salutat o „etapă importantă” în „călătoria sa împotriva cancerului” și a dezvăluit că va diminua frecvența ședințelor de tratament în noul an. El a descris vestea ca pe o „binecuvântare personală”, scrie The Guardian.

Tratamentul pentru cancer al Regelui Charles al III-lea, redus

Tratamentul său va intra, astfel, într-o fază de precauție, cu frecvență mult mai redusă, pe măsură ce recuperarea sa atinge un stadiu favorabil. Echipa sa medicală va evalua durata necesară a tratamentului pentru a asigura protecția și prioritizarea recuperării sale continue.

Într-un mesaj video preînregistrat vineri, 12 decembrie, pentru emisiunea Stand Up to Cancer de pe Channel 4, Charles a vorbit despre modul în care detectarea precoce i-a transformat propria călătorie și cum ar putea asta oferi „timp neprețuit echipelor medicale - și, pacienților lor, darul prețios al speranței”. 

Fără a dezvălui ce tip de cancer are, Charles a spus: „Astăzi, pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării 'prescripțiilor medicilor', propriul meu program de tratament pentru cancer poate fi redus în noul an”.

Mesaj pentru bolnavii oncologici

„Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în îngrijirea cancerului în ultimii ani; o mărturie care sper că va oferi încurajare celor 50% dintre noi care vor fi diagnosticați cu această boală la un moment dat în viață”, a mai spus monarhul.

Vorbind despre importanța diagnosticării precoce, el a mai spus: „Știu, de asemenea, ce diferență a făcut în propriul meu caz, permițându-mi să continui să duc o viață împlinită și activă, chiar și în timp ce urmez tratamentul”.

Screeningul pentru diferite tipuri de cancer, disponibil în Marea Britanie

Regele și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că cel puțin 9 milioane de persoane din Marea Britanie nu erau la zi cu screeningurile pentru cancer disponibile. Prin urmare, el a fost „încurajat” să afle despre un nou instrument național de verificare a screeningului, lansat la începutul acestei luni, care indică cine este eligibil pentru programele existente de screening pentru cancerul de sân, intestin și col uterin.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Majestatea Sa a răspuns excepțional de bine la tratament, iar medicii săi recomandă ca măsurile în curs să treacă acum într-o fază de precauție. Această poziție va fi monitorizată și revizuită continuu pentru a proteja și prioritiza recuperarea sa continuă. „Așa cum a spus regele, această etapă importantă în călătoria sa de recuperare este o mare binecuvântare personală”.

În vârstă de 77 de ani, Regele Charles a anunțat în februarie 2024 că a fost diagnosticat cu cancer, fără a preciza tipul bolii. El și-a întrerupt activitățile publice pentru o perioadă, revenind în primăvara aceluiași an, în spațiul public. De remarcat este că monarhul și-a intensificat aparițiile în ultimele luni.

Citește și: Prințul Harry, la un pas de împăcare cu Regele Charles și Prințul William. Decizia care ar putea aduce liniște în Familia Regală

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cancer
tratament
regele charles
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Publicat acum 8 minute
Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Publicat acum 12 minute
Cinci mari amenințări care pot zdruncina securitatea UE în 2026
Publicat acum 35 minute
Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Publicat acum 53 minute
Bronzatul la solar crește riscul de cancer - Studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close