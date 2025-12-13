De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că șoriciul este bogat în colagen, recomandând această gustare în perioada sărbătorilor de iarnă deoarece ar fi potrivită și pentru siluetă, și pentru sănătate.

"Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!

Mihaela Bilic: Șoriciul are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen

Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen.

Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160cal/100g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.