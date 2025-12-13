€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Data actualizării: 00:05 13 Dec 2025 | Data publicării: 00:01 13 Dec 2025

De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Autor: Doinița Manic

sorici Imagine cu șorici. Foto: Captură video Youtube Bubuka Cuisine
 

Nutriționistul Mihaela Bilic le recomandă românilor să profite de această perioadă și să mănânce șorici.

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că șoriciul este bogat în colagen, recomandând această gustare în perioada sărbătorilor de iarnă deoarece ar fi potrivită și pentru siluetă, și pentru sănătate.

"Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri! Da, e o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!

Mihaela Bilic: Șoriciul are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen

Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă, se potrivește în dietele proteice sau Ketogenice, are sub 10% grăsime și 20% proteine, adică colagen.

Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr, până la piftie. Cu numai 160cal/100g e o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă și pentru sănătate!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorici
mihaela bilic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 27 minute
De ce e bine să mănânci șorici. Mihaela Bilic: Merge de minune cu vinul sau țuica fiartă
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Cod GALBEN de ceață în mai multe județe, în această noapte
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Cinci mari amenințări care pot zdruncina securitatea UE în 2026
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Bronzatul la solar crește riscul de cancer - Studiu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Dec 2025
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
Publicat pe 11 Dec 2025
Adresă internă în PSD, semnată de Claudiu Manda: Începe procesul ieșirii de la guvernare?
Publicat pe 11 Dec 2025
Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close