Orban, presiune pe Ucraina pentru ajutorul UE de 90 miliarde euro: Nu primim petrol, nu primiți bani. E atât de simplu

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ridicat o condiție clară pentru Ucraina în privința pachetului de sprijin financiar de 90 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană. Într-un mesaj video postat pe rețeaua socială X, Orban i-a transmis direct președintelui Volodimir Zelenski că banii nu vor ajunge la Kiev dacă conducta Drujba nu este redeschisă și petrolul rusesc nu ajunge în Ungaria.

Blocada petrolului și acuzațiile lui Orban

În clipul adresat lui Zelenski, Orban a acuzat o „blocadă ucraineană a petrolului” și a explicat că aceasta ar avea scopul de a influența alegerile din Ungaria în favoarea partidului Tisza. Premierul a fost extrem de direct: „Fără petrol, nu primiți bani. În urmă cu câteva minute am avut o discuție cu președintele Consiliului European și cu premierul Slovaciei, Robert Fico, despre blocada ucraineană a petrolului.

Am explicat foarte clar că poziția Ungariei rămâne neschimbată. Dacă președintele Zelenski vrea să-și primească banii de la Bruxelles, atunci trebuie să redeschidă conducta prieteniei (Drujba n.red). Săptămâna trecută, ucrainenii au refuzat să îi primească pe experții noștri, deși i-am trimis acolo.

Nu participă la discuții. De fapt, admit deschis că nu au nicio intenție să permită ca petrolul ieftin rusesc să ajungă în Ungaria.

Mi se pare că se folosesc de această blocadă pentru a interveni în alegerile din Ungaria în favoarea partidului Tisza. Din acest motiv, situația este extrem de simplă: nu primim petrol, nu primiți bani”, a subliniat Orban.

Impactul asupra finanțelor Ucrainei

Blocarea ajutorului UE de 90 miliarde euro a creat o problemă majoră pentru Kiev. În prezent, Ucraina nu are alternative suficiente pentru a compensa acest gol financiar. Experții citați de Kiev Independent afirmă că fondurile existente pot menține țara „pe linia de plutire” doar până la sfârșitul primăverii.

Budapesta justifică blocarea prin acuzații că Ucraina ar împiedica repararea infrastructurii conductei, ceea ce ar putea declanșa o criză energetică în Ungaria. Conducta Drujba nu funcționează din ianuarie, după un presupus atac rusesc. Ministrul ucrainean al Energiei a precizat că „cea mai mare parte a echipamentelor interne ale conductei, mai mulţi senzori şi alte echipamente în interiorul conductei au fost avariate de temperaturile ridicate” provocate de incendiu, iar „avariile nu sunt vizibile din exterior”.

Pași către soluționare

Marți, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina și-a dat acordul pentru inspecții și lucrări de reparație a conductei Drujba, ceea ce ar permite reluarea aprovizionării cu petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

CITEȘTE ȘI: Orban spune că nu va permite "ca Ungaria să fie jefuită" de "birocraţii de la Bruxelles şi profitorii de război de la Kiev"

VEZI VIDEO AICI: