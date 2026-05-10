Benjamin Netanyahu: Trebuie să mergem în Iran să luăm uraniul îmbogățit / Trump spune că mai are nevoie de două săptămâni pentru a elimina toate țintele

Războiul în Iran "nu s-a terminat", căci mai trebuie încă "retrase din Iran" stocurile de uraniu îmbogăţit, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru canalul de televiziune american CBS, potrivit unui extras din interviu difuzat duminică, potrivit AFP și Agerpres.

Războiul "a permis îndeplinirea multor lucruri, dar nu s-a terminat, pentru că rămân încă materiale nucleare - uraniu îmbogăţit - care trebuie retrase din Iran", a spus el, adăugând că rămân de asemenea "instalaţii de îmbogăţire de destructurat".

Întrebat dacă ştie cum se poate "extrage" uraniul din Iran, Netanyahu a declarat: "O să mergem acolo şi o să-l luăm".

"Este ceea ce preşedintele Trump mi-a spus: 'Vreau să mergem acolo'. Şi cred că este posibil fizic. Nu asta este problema. Dacă ajungem la un acord, o să mergem acolo şi o să-l luăm. De ce nu? E cea mai bună soluţie", a adăugat el.

"Vom sfârşi prin a-l recupera, îl ţinem sub observaţie îndeaproape", a declarat preşedintele american într-un interviu difuzat separat duminică, înregistrat mai devreme în cursul săptămânii.

"Dacă cineva se apropie de acel loc, vom şti şi-l vom arunca în aer", a adăugat Trump în declaraţiile făcute pentru jurnalista independentă Sharyl Attkisson.

Uraniul îmbogățit, principala problemă a Iranului

Soarta uraniului îmbogăţit deţinut de Iran este una din problemele-cheie aflate în centrul discuţiilor între Teheran şi Washington în vederea unei păci durabile.

Ultimele date publice disponibile datează chiar dinaintea războiului de 12 zile din iunie 2025.

Potrivit inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Iranul dispunea atunci de 441 kg de uraniu îmbogăţit până la 60%, aproape de pragul de 90% care ar permite fabricarea bombei nucleare, de 180 kg de uraniu îmbogăţit la 20% şi peste 6.000 de kg de uraniu îmbogăţit la 5%.

Stocurile de 60% se aflau în trei amplasamente: Fordo, Natanz şi Ispahan.

După loviturile israeliano-americane din iunie 2025, iar apoi după cele din acest an, soarta acestor stocuri rămâne incertă în absenţa inspecţiilor AIEA: este uraniul îngropat, aşa cum susţine Teheranul? A fost mutat sau distrus o parte din el?

"Dacă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică se va ocupa (de recuperarea uraniului), ne convine şi nouă", a declarat ministrul american al energiei, Chris Wright, într-un alt interviu acordat postului CBS duminică dimineaţă.

Trump spune că SUA au nevoie de încă "două săptămâni" pentru a elimina toate ţintele iraniene

SUA au nevoie doar de încă "două săptămâni suplimentar" pentru a-şi atinge toate ţintele în Iran, a asigurat preşedintele american Donald Trump într-un interviu înregistrat anterior săptămâna aceasta şi difuzat duminică, relatează AFP.

Întrebat de jurnalista independentă Sharyl Attkisson, preşedintele a spus că iranienii "sunt învinşi pe plan militar" şi a profitat de aceasta pentru a-i critica încă o dată pe aliaţii săi din NATO, calificând Alianţa Nord-Atlantică drept "tigru de hârtie".

Publicarea acestui interviu are loc în timp ce Iranul a anunţat duminică că a trimis răspuns la ultima propunere americană vizând să pună capăt conflictului declanşat de Israel şi SUA în 28 februarie.

"Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu", a asigurat Donald Trump, adăugând: "Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt".

El a lăsat să se înţeleagă că armata americană ar putea "rămâne pe teren încă două săptămâni pentru a lovi toate ţintele.Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală", a mai spus Trump.

El şi-a reiterat opinia despre NATO, pe care a comparat-o încă o dată cu un "tigru de hârtie", plângându-se de faptul că aliaţii săi nu au fost acolo "pentru a-l ajuta".