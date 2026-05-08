DCNews Stiri Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. "Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna"
Data publicării: 08 Mai 2026

Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Autor: Tiberiu Vasile

ilie bolojan nicusor dan Premierul României, Ilie Bolojan (stânga), dându-i mâna președintelui României, Nicușor Dan (dreapta). Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan revine în atenția scenei politice după demiterea din Parlament, în contextul unor presiuni din mediul online și al unor scenarii privind o posibilă revenire la conducerea Guvernului.

Ilie Bolojan vrea să revină în forță în postul de prim-ministru al României, după demiterea care a avut loc marți în Parlamentul României. Tabăra #rezist pare că s-a activat complet în online, cerând președintelui să îl nominalizeze tot pe Ilie Bolojan ca premier. Un astfel de scenariu, în ciuda faptului că a fost doborât cu un vot istoric, covârșitor, poate avea loc. Dacă președintele Dan nu va ceda acestei presiuni, întregul aparat de propagandă progresist îl va ataca pe șeful statului. Deja există diverse voci, vectori de imagine, care au început tot mai mult să îl critice pe Nicușor Dan, de altfel susținători înfocați ai săi în timpul campaniei electorale și nu numai din 2025, și să migreze spre Ilie Bolojan.

În zilele următoare sunt așteptate mișcări atât în online, cât și în stradă, pentru reîntoarcerea lui Bolojan la Guvern. Potrivit surselor România TV, există și un plan B. Bolojan ar putea să se întoarcă în funcția de președinte al Senatului, să își bătătorească terenul pentru o eventuală preluare a Cotroceniului, iar după o suspendare a președintelui Dan, Bolojan să devină interimar, cum a mai fost după plecarea lui Klaus Iohannis, iar ulterior președinte cu funcții depline în urma unui nou rând de alegeri. O alianță între PNL și USR este deja anunțată chiar pe pagina de Facebook a fostului premier, iar pașii mici care apar în fiecare zi par să confirme că se fac pregătiri. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV.

"Asta a provocat furie. Au crezut că au președintele lor"

"USR-ul nu îl poate ajuta, singur, pe domnul Ilie Bolojan. Mișcarea progresistă din România a crezut că a reușit, după înființarea partidului USR chiar de domnul Nicușor Dan, să impună nu doar un partid în parlamentul țării, ci și un președinte. Problema fundamentală este alta. Președintele Nicușor Dan, după ce a ajuns în funcție, a ales să fie președintele tuturor românilor. A ales să trateze funcția de președinte conform Constituției, adică exact cum trebuie să fie un președinte, imparțial. Asta a provocat furie în rândul lor. Au crezut că au președintele lor. Am văzut presiuni uriașe în numirea procurorilor, presiuni respinse, de altfel, de domnul președinte Dan și a luat dânsul hotărârile pe care le-a crezut de cuviință în conformitate cu legea. Acum l-au găsit pe domnul Bolojan, de la Oradea, pe care nu îl recomandă decât, eu știu, corectitudinea domniei sale, pentru că nu am motive să cred că e vreun corupt, dar și intrasigența împinsă la extrem. Domnul Bolojan a îmbrățișat complet această mișcare politică. Nu o spun în sens peiorativ. Este strict o observație. E o mișcare politică care va mai face carieră probabil câteva decenii în Statele Unite și în Europa. O să vedem ce ne aduce această mișcare. Noi am văzut doar acțiunile extremiste ale acestei mișcări. De aici rezultă tot.

Ilie Bolojan vrea să-i forțeze mâna lui Nicușor Dan

Pe domnul Bolojan nu îl interesează neapărat conducerea PNL, dânsul vrea să fie șef în poziții importante, eventual să ia câțiva oameni de la PNL, pentru că PNL-ul nu-l iubește și nu merge pe această direcție extremistă. Pe domnul Bolojan îl interesează, mai degrabă, USR-ul. USR-ul, în România, nu s-a mai dus în zona asta intens progresistă, care a existat și în Statele Unite în anumite aripi din partidul Democrat, dar și în Europa. Totuși, domnul Bolojan dorește formarea unei mișcări progresiste dure. Are suficienți susținători pentru un procent de 10-15% și dânsul, pe propagandă, dorește să încalce și hotărârea Curții Constituționale. Vrea să-l oblige pe Dan să-l numească din nou în funcția de prim-ministru. E o aberație. Parlamentul tocmai te-a demis cu un scor copleșitor. Prin această alianță cu USR domnul Bolojan nu vrea nici să-i intre în grații președintelui, nici să-l enerveze, vrea să-i forțeze mâna. Eu cred că președintele Dan nu va ceda. După cum s-a comportat acum, asumându-și tot hate-ul cu putință, va continua direcția. Atâta hate pe un președinte eu nu am văzut. Nici pe Ion Iliescu aproape. Pur și simplu, PNL împreună cu USR au aproape 30% și constituie o forță politică importantă. Au mai mult ca PSD-ul, dacă merg împreună. Cu asta vrea să-i pună mâna la spate domnului președinte Nicușor Dan ca să-l pună din nou premier. Eu nu cred că acest ajutor va fi suficient", a explicat Bogdan Chirieac.

