DCNews Stiri Hantavirusul provoacă îngrijorare în Europa. A apărut primul caz la un pasager care nu a fost pe vasul de croazieră
Data publicării: 07 Mai 2026

Hantavirusul provoacă îngrijorare în Europa. A apărut primul caz la un pasager care nu a fost pe vasul de croazieră
Autor: Loredana Iriciuc

Hantavirusul provoacă îngrijorare în Europa. A apărut primul caz la un pasager care nu a fost pe vasul de croazieră / FOTO: magnific.com @DigitalGenetics

Un cetățean francez care nu s-a aflat la bordul vasului de croazieră unde a izbucnit focarul de hantavirus ar fi contractat boala după ce a călătorit cu avionul alături de un pasager infectat.

Este primul caz raportat la o persoană care nu a fost pe nava MV Hondius, în timp ce virusul ajunge în Europa și provoacă îngrijorare în mai multe state, informează The Sun.

Foști pasageri și membri ai echipajului, transportați de urgență în spitale din Europa

Fostul polițist britanic Martin Anstee, în vârstă de 56 de ani, împreună cu alte două persoane, au fost evacuați medical de pe navă și au ajuns în Olanda pentru tratament specializat.

În același timp, un pasager infectat cu hantavirus, aflat la bordul navei MV Hondius, primește îngrijiri medicale la Zurich, în Elveția.

Ministerul elvețian al Sănătății a confirmat cazul și a transmis că Spitalul Universitar din Zurich „este pregătit să gestioneze astfel de cazuri, poate trata pacientul și poate garanta siguranța personalului și a tuturor pacienților”.

Autoritățile elvețiene au precizat că „în prezent nu există niciun risc pentru populația din Elveția”.

CITEȘTE ȘI: Răsturnare de situație despre hantavirus: A fost găsită, pe vasul de croazieră, o tulpină care se transmite de la om la om

Trei pacienți evacuați de urgență de pe vas

Compania Oceanwide Expeditions a anunțat că două dintre cele trei persoane transportate cu aeronave speciale prezentau simptome acute, iar a treia persoană era „în contact apropiat” cu pasagerul care a murit pe 2 mai.

Unul dintre cei evacuați este un membru britanic al echipajului, despre care se crede că a contractat virusul în timp ce îngrijea bolnavii de la bord.

Ministrul Sănătății din Spania a declarat că acesta se află acum într-o stare „mai stabilă”, după ce anterior a fost în „stare critică”.

Celelalte două persoane evacuate în Olanda sunt un membru olandez al echipajului și un pasager german.

Pasagerul german urmează să fie transferat ulterior la Dusseldorf pentru investigații suplimentare.

OMS monitorizează situația de pe navă

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat:

„Trei pacienți suspecți de hantavirus au fost evacuați de pe navă și sunt în drum spre Olanda pentru îngrijiri medicale.

OMS continuă să colaboreze cu operatorii navei pentru a monitoriza atent starea de sănătate a pasagerilor și a echipajului și lucrează împreună cu statele implicate pentru sprijin medical și evacuări, acolo unde este necesar”.

VEZI ȘI: Capitalele europene în care sunt tratați pasagerii infectați cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius

Temeri privind apariția unor „super răspânditori”

Autoritățile încearcă acum să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care a coborât de pe vas pe una dintre cele mai izolate insule din lume.

Femeia, soția unuia dintre pasagerii care au murit din cauza hantavirusului, a părăsit nava în insula Sfânta Elena pe 24 aprilie și avea „simptome gastrointestinale”.

Pe 25 aprilie, aceasta a zburat spre Johannesburg, unde a murit ulterior din cauza virusului rar.

Experții avertizează că tulpina Andes a hantavirusului, contractată de pasagerii de pe navă, poate favoriza apariția unor evenimente de tip „super răspânditor”.

Până acum, trei persoane aflate la bord au murit din cauza hantavirusului, iar situația a provocat panică la nivel internațional.

