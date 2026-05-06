Salată de icre, retrasă din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment: Nu consumați acest produs sub nici o formă!

Un lot de salată de hering a fost retras de la comercializare, după detectarea prezenței bacteriei Listeria Monocytogenes, a anuțat ieri ANSVA. Acum, medicul Tudor Ciuhodaru lansează un nou avertisment în privința acestui produs. Doctorul a explicat cât de peirucloasă poate fi infecția cu listerie și care sunt categoriile de risc.

"Nu consumați acest produs sub nici o formă. Poate dăuna grav sănătății! Este vorba despre un lot de salată cu icre de hering în care a fost descoperită Listeria monocytogenes. Puteți să-l returnați în orice magazin Penny, chiar și fără bon fiscal, iar banii vă vor fi restituiți integral.

Este vizat lotul cu numărul 092, a produsului „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g, care are data de expirare 18 mai 2026 și care a fost distribuit în peste 200 de magazine din întreaga țară.

Atenție! Mergeți la spital/consultați un medic dacă:

1. Ați mâncat alimente care au fost rechemate sau legate de un focar.

2. Aveți febră și alte simptome de listerioză, cum ar fi oboseală și dureri musculare.

3. Dacă sunteți însărcinată și apar simptome de alarmă precum precum apariția febrei, durerilor de cap însoțite de mialgii, artralgii, dureri lombare (mai ales în semestrul al treilea).

4. Dacă apar simptome de alarmă și faceți parte din grupele de risc (cu imunitate scăzută) precum cei cu afecțiuni oncologice, cei cu transplant sau corticoterapie) ce pot dezvolta complicații serioase neurologice sau pulmonare: meningită, encefalită sau pneumonie.

Ce este listeria

Ce trebuie să știți:

1. Listeria este o bacterie rezistentă la refrigerare (2-8ºC ) ce se poate dezvolta în multe alimente.

2. Poate intra cu ușurință în lanțul nostru alimentar mai ales că sursele de Listeria includ omul, majoritatea animalelor, solul, vegetația și canalizările.

3. Gravidele au cel mai mare risc de infecție (de 20 de ori mai mare decât ceilalți adulți, 1 din 3 cazuri de infecție apar la viitoarele mămici), iar bacteria traversează placenta și ajunge la făt ducând la numeroase complicații ale sarcinii.

4. La adulți infecția poate fi cu ușurință trecută cu vederea sau neglijată întrucât simptomele sunt minore sau ușoare (asemănătoare gripei, digestive sau infecții de tract urinar).

Listeria se poate dezvolta în mâncarea din frigider

Până când legea Ciuhodaru privind predarea pentru sănătate în școlile din România va fi adoptată e bine de știu:

1. Listeria este a treia cauză de deces din cauza bolilor alimentare în Statele Unite.

2. Căldura distruge bacteria, refrigerarea nu!

3. Se poate dezvolta în mâncarea din frigider.

4. Există teste de diagnostic (bine de făcut înainte de sarcină).

5. Poate fi tratată prin administrarea de antibiotice.

Cum reduci riscul de infecție cu listeria

Pentru a reduce riscul de infecție:

1. Evitați alimentele gata preparate reci.

2. Atenție la alimentele cu risc: carnea insuficient gătită, salatele preambalate și înghețata depozitată/ transportată necorespunzător (nu foarte înghețată).

3. Respectați regulile de igienă individuală.

4. Gătiți bine orice preparat.

5. Dacă utilizați cuptorul cu microunde asigurați-vă că mâncarea este complet încălzită (inclusiv în centrul farfuriei).

6. Depozitați separat în frigider alimentele gătite de cele negătite sau crude astfel încât să nu vină în contact unele cu altele.

7. Niciodată nu consumați alimente la care aveți dubii privind prepararea, conservarea sau valabilitate

Scurtă istorie

1. Bacteria e denumită după medicul englez Hoseph Lister, părintele chirurgiei moderne, ce a promovat utilizarea antisepticelor în vederea reducerii riscului de infecții.

2. Doar din 1980 se cunoaște faptul că poate fi transmisă oamenilor prin alimente", a scris Tudor Ciuhodaru pe pagina sa de Facebook.