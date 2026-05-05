Un politician, vocea calmului în haosul din PNL după căderea Guvernului Bolojan. Chirieac, reacție din mijlocul tensiunilor politice

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, în Partidul Național Liberal se conturează o mișcare de trecere în opoziție a PNL.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la România TV, unde a vorbit despre tensiunile din PNL referitoare la o posibilă ieșire de la guvernare și despre reacțiile contradictorii ale liderilor partidului. Acesta a lăudat declarația lui Cătălin Predoiu și a explicat că PNL are un rol important în conducerea țării și că deciziile trebuie luate cu calm.

Cristina Herea: Avem informația că s-a votat ieșirea de la guvernare, dar în contradicție stau declarațiile publice făcute presei de către lideri importanți din PNL. Mă refer aici la domnul Cătălin Predoiu, domnul Thuma, am văzut foarte multe reacții și de la doamna Pauliuc, doamna Anisie. Cum se pot justifica aceste voturi de ieșire de la guvernare?

„Probabil că sunt cele 10 abțineri, dar nu cred că lucrurile vor rămâne așa. A tratat cu fundul domnul Ilie Bolojan întrebările absolut legitime ale jurnaliștilor: „Domnule Bolojan, scoateți PNL de la guvernare?”, „Domnule Bolojan, demisionați din funcția de președinte de partid?”, „Domnule Bolojan, ce coaliție vedeți la putere după ce ați fost demis de Parlament?”. Dânsul nu a răspuns nimic presei... Probabil că nu era presa cu care era dânsul obișnuit.

Deci, după acea declarație, Cătălin Predoiu a făcut o declarație magistrală în care nu l-a atacat pe Bolojan, nu a atacat pe nimeni, a spus doar că PNL are un rol deosebit - și are în conducerea României și în istoria Europei. E cel mai vechi partid din Europa în momentul ăsta.

Ce spuneți dumneavoastră cu Hubert Thuma, cu doamna Pauliuc, e vocea rațiunii. Nu poți să scoți PNL de la guvernare fiindcă s-a supărat domnul Bolojan. Hai să facem un pas înapoi și să privim în liniște, cu calm, cum ne-a învățat președintele Dan”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce vrea președintele Nicușor Dan

Recent, președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă în cadrul cărora a vorbit despre demiterea Guvernului, a făcut apel la calm, a vorbit despre stabilitatea statului și despre existența consensului pro-occidental și a anunțat negocierile pentru formarea unui nou guvern.

Potrivit analistului politic, președintele Nicușor Dan susține continuarea unei coaliții pro-occidentale, dar cu schimbarea premierului.

Cristina Herea: Aș vrea să punctăm și reacția președintelui Nicușor Dan. Transmitea un mesaj subliminal Partidului Național Liberal prin această „coaliție pro-occidentală” oare?

„Dânsul a spus că vrea aceeași coaliție pro-occidentală, cele patru partide, probabil că plus minoritățile. Deci, vrea să continue în același fel, cu un alt premier, probabil de la PNL.

Deci e foarte simplu! Domnul Bolojan poate rămâne președinte PNL, deși mă îndoiesc, sau poate să dea curs chemării domnului Ghinea, autorul PNRR-ului, să preia USR-ul. Dânsul e mai potrivit la USR, deși vedeți că nu USR a provocat criza și nici nu pune problema plecării de la guvernare în momentul ăsta.

Deci domnul Bolojan e pe persoană fizică și vrea să distrugă tot. A băgat deja România în groapa de potențial a economiei. Un asemenea potențial distructiv eu nu am mai întâlnit la un om politic, care până acum părea un om politic responsabil și cu rezultate în plan local, la Bihor și la Oradea”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.