DCNews Stiri Euro atinge un nou record. Ministrul Finanţelor dă vina pe criza politică. Cât mai durează deprecierea leului
Data publicării: 20:58 04 Mai 2026

Euro atinge un nou record. Ministrul Finanţelor dă vina pe criza politică. Cât mai durează deprecierea leului
Autor: Elena Aurel

imagine cu bani, lei romanesti Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor a susținut un briefing la finalul ședinței de Guvern, în cadrul căruia a vorbit despre cursul euro, care a atins un nou record.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că deprecierea leului și presiunile asupra economiei sunt influențate de instabilitatea politică, care afectează încrederea investitorilor și a agențiilor de rating. 

"Cursul euro este astăzi la un nou record. Am văzut că a ajuns un euro la aproape 5,2 lei. Aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă și BNR, și Guvernul, și să ne spuneți dacă aveți vreun plan, având în vedere că am putea să avem din nou majorări la pompă", a fost întrebarea pusă lui Alexandru Nazare.

„Cred că în ultimele săptămâni am lansat suficiente avertismente în privința a ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care România trece printr-o perioadă de turbulențe politice importante. Acest lucru se întâmplă pentru că investitorii, finanțatorii și agențiile de rating se uită la două elemente esențiale:

1. Dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 și anii următori este credibilă și rămâne în continuare o traiectorie care să fie respectată indiferent de situație;

2. La capacitatea noastră de a absorbi bani europeni.

De aceea ambele chestiuni - programul nostru de consolidare, disciplina fiscal-bugetară și ducerea la îndeplinire a țintelor pentru 2026, cât și maximizarea absorbției banilor din PNRR - sunt esențiale.

Turbulențele politice sunt văzute ca un principal factor care ar putea afecta aceste două ținte importante ale României și mesajele publice din ultimele săptămâni n-au încurajat deloc stabilitatea și predictibilitatea. Ca atare, am transmis mai multe semnale legate atât de cuantumul finanțărilor pe care le vom plăti, nivelul dobânzilor, cât și posibile presiuni asupra cursului de schimb care, din nefericire, se materializează”, a spus Alexandru Nazare. 

Cât mai durează deprecierea leului

Jurnalist: Leul s-a depreciat la un nivel record. Cât estimați că mai durează deprecierea lui, dată fiind situația de instabilitate politică dacă mâine moțiunea trece?

„Există o legătură directă între presiunea asupra cursului și stabilizarea situației politice. În momentul în care situația politică se stabilizează și există predictibilitate, atât aceste presiuni asupra cursului, cât și creșterea nivelului dobânzilor se temperează”, a spus ministrul Alexandru Nazare. 

