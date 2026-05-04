Ucraina nu are nicio şansă să adere la UE în 2027. Comisarul european pentru extindere întăreşte declaraţia lui Nicuşor Dan

Comisarul european pentru extindere Marta Kos a declarat luni că este "imposibil" ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în ianuarie 2027 şi a pledat pentru o aderare "graduală", "începând cu domenii specifice, precum energia", informează EFE.

"Chiar dacă toate statele membre ar dori ca Ucraina să fie în Uniunea Europeană mâine, acest lucru nu ar fi posibil deoarece trebuie să adopte toată legislaţia şi tot acquis-ul comunitar", a declarat Kos într-o apariţie în faţa comisiei mixte pentru UE a Congresului Deputaţilor din Spania.

Comisarul european şi-a concentrat discursul pe importanţa procesului de extindere a UE cu mai multe ţări est-europene şi a evidenţiat cazul Ucrainei.

Marta Kos a povestit că, în timpul unei vizite recente în Ucraina, autorităţile ţării au întrebat-o: "Ce este mai important: să supravieţuim sau să implementăm reformele necesare pentru a adera la UE?"

"Este dificil de răspuns la această întrebare", a reflectat ea, deoarece în războiul său împotriva Rusiei, Ucraina"luptă şi pentru noi".

Europa este "sub presiune", a adăugat comisarul european, o presiune care vine "atât din est, cât şi din interiorul UE şi dinspre MAGA", referindu-se la mişcarea americană care îl susţine pe preşedintele Donald Trump, scrie Agerpres.

Pentru a răspunde acestei situaţii, "Europa trebuie să fie puternică şi independentă, iar procesul de extindere poate ajuta", dar aceasta nu schimbă faptul că toate ţările care au dorit să adere la UE "au trebuit să facă reforme", a mai declarat Marta Kos.

Prin urmare, reprezentanta europeană pledează pentru "integrarea treptată în domeniile în care cerinţele sunt îndeplinite" pentru a răspunde "urgenţei" situaţiei "fără a pierde credibilitatea" şi "făcând lucrurile corect".

"Uneori se spune că Europa este lentă şi birocratică, dar este şi de încredere", a afirmat ea, adăugând că "autocraţii pot lua decizii fără alte formalităţi, dar în UE, consensul este esenţial."

Declaraţie similară a lui Nicuşor Dan. Republica Moldova, şanse mai mari la aderare accelerată

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a făcut o declaraţie în aceeaşi cheie la finalul Summitului Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia. Conform acestuia, Republica Moldova are şanse mari să înceapă rapid procesul de aderare. Pentru Ucraina, se aşteaptă încă răspunsul Ungariei.

"Am participat la discuția pe Moldova, cu mai mulți lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani, și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei, și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova, și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel de chestiuni democratice fundamentale.

(...) Moldova are proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, dar şi cu UE. Sunt fonduri de pre-aderare pe care le-a accesat Pe toate astea merge foarte bine. Chestiunea fundamentală este începerea efectivă a procesului de aderare, cu deschiderea captolului 1. Există această legătură între procesul de aderare al Moldovei şi cel al Ucrainei, care este foarte sensibil. A existat o poziţie a Ungariei pe care aşteptăm să o vedem precizată. Depinde de două lucruri. De discuţiile bilaterale Ungaria-Ucraina pe comunitatea maghiară din Ucraina şi de discuţiile dintre Ungaria şi UE pe fondurile europene, o parte dintre ele fiind blocate de UE. Răspunsul va veni curând şi sper că va fi unul pozitiv. Din partea noastră, am spus că susţinem pe deplin integrarea Moldovei. Chestiunile de comunitate între Ungaria şi Ucraina nu sunt aşa de importante. Pe ale noastre le-am rezolvat, a existat disponibilitate pentru asta", a declarat Nicuşor Dan.