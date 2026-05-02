O dronă rusească a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României. S-a emis RO-Alert
Data publicării: 08:08 02 Mai 2026

O dronă rusească a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României. S-a emis RO-Alert
Autor: Giorgi Ichim

Drona prăbușită în România în timpul unui nou atac rusesc. Şeful Statului Major, precizări Foto cu rol ilustrativ: Agerpres / dronă

MApN anunță că radarele au detectat o dronă rusească intrată temporar în spațiul aerian al României, în zona Chilia, în timpul atacurilor asupra portului ucrainean Ismail.

Federația Rusă a reluat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Potrivit MApN, radarele au detectat un grup de 20 de drone care se îndreptau spre zona Ismail, iar una dintre acestea a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona Chilia, înainte de a-și continua traiectoria spre teritoriul ucrainean.

În județul Tulcea a fost emis mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru misiuni de Poliție Aeriană.

"În dimineața zilei de sâmbătă, 2 mai, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor  obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina).

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană  au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail.

Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea", potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN.

Comentarii (1)

Justinianus   •   02 Mai 2026   •   08:26

Acolo vine armament din Vest pentru Ukrania si dronele isi fac "treaba", nu au nimic cu noi..

