Accidente grave în România duminică dimineaţa. Două persoane au murit

Un şofer de 24 de ani a murit după ce a pierdut controlul asupra volanului şi a lovit un parapet metalic, în afara localităţii Potlogi, apoi a ricoşat într-un autoturism al cărui şofer a fost rănit, informează, duminică, IPJ Dâmboviţa.

Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

"În urma cercetărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că un tânăr, de 24 de ani, din comuna Potlogi, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 711 A, în afara localităţii Potlogi, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi lovit un parapet metalic, iar ulterior ar fi fost proiectat într-un autoturism condus de un bărbat, de 26 de ani, din oraşul Titu. Din nefericire, în urma accidentului, şoferul de 24 de ani a decedat, iar cel de 26 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", precizează IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, scrie Agerpres.

Accident grav şi la Arad

O persoană a murit şi una a ajuns la spital în urma unui accident care a avut loc duminică între localităţile Horia şi Şiria şi în care au fost implicate patru autoturisme, informează ISU Arad.

"În urma accidentului au rezultat şase victime, dintre care două încarcerate. Pompierii au acţionat pentru extragerea acestora, însă, din nefericire una dintre victime a fost declarată decedată la locul evenimentului de către echipajul medical. Astfel, o victimă, conştientă şi cooperantă, a fost transportată la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale suplimentare. Celelalte persoane implicate au refuzat transportul la spital", precizează ISU Arad.

La faţa locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului au mai ajuns o ambulanţă şi pompierii voluntari din cadrul SVSU Şiria.