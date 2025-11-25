O dronă rusească a survolat România 4 ore. Chirieac: Băgați bani cât vreți în armată. Statul putred nu se poate apăra

O dronă rusească a traversat astăzi trei județe din România, parcurgând câteva sute de kilometri în patru ore, înainte să cadă singură în curtea unui localnic din Vaslui, după ce intrase în țară prin Tulcea. Patru avioane de luptă au fost ridicate de la sol și au urmărit aparatul, fără să-l poată neutraliza, în timp ce autoritățile admiteau că nu este clar nici de ce, nici cum s-a prăbușit. Și atunci, se întreabă mulți: dacă încă de la început comandanții au decis că drona nu trebuie doborâtă, ce rost a mai avut decolarea aeronavelor?

Analistul Bogdan Chirieac a comentat incidentul într-o intervenție la România TV, subliniind fără ocol duritatea situației: statul român nu deține capacitatea reală de a-și apăra teritoriul, indiferent cât se investește în armată. În pofida profesioniștilor valoroși din sistem, structura statului rămâne profund deteriorată, iar evenimente precum acesta arată că o reformă fundamentală nu mai este un moft sau o temă abstractă, ci o necesitate pentru funcționarea corectă a României.

"Pe actuala structură putem să investim cât vreți. Vom avea aceleași rezultate ca în Sănătate și Educație"

"Eu cred că întrebările care ne frământă pe toți trebuie adresate președintelui în funcție, domnul Nicușor Dan. Dacă președintele Dan nu poate să ne răspundă la această întrebare, atunci înseamnă că avem o problemă. Treaba dânsului era să răspundă la întrebări sau, în lipsa domniei sale, domnul prim-ministru. Dacă nu spun dânșii, atunci să ne spună cei ce au votat și cei care nu au votat la alegerile de anul acesta.

”Îl plătiți, dar e putred”

O să spuneți că statul trebuie să-și asume răspunderea, că noi îl plătim și că trebuie să vină cu explicații. Foarte frumos, hai să vă spun care e realitatea. Îl plătiți, dar el e putred! Statul e putred! Banii, majoritatea dintre ei, se duc pe Apa Sâmbetei în acest stat. PSD-ul a luat cel mai mare scor la alegeri, cel mai slab scor al său și, cu toate acestea, partidul de pe locul 4, 'ai mei' de la USR, conduc România! Dacă statul nu era putred nu se întâmpla asta. Dacă PSD-ul avea 45% probabil că nu se întâmpla asta, dar PSD-ul nu mai e acel PSD pe care îl știam. Cu un PSD la 23%, scuzați-mă, situația e complicată. Arta negocierii în coaliție se aplică, iarăși, în state funcționale.

”Constituția o folosim când și când să ne ștergem pe picioare cu ea”

PSD-ul nu și-a dorit USR-ul la guvernare. Chiar și PNL-ul, așa, mai printre dinți, nu e de acord cu participarea USR la guvernare. Totuși, președintele țării și-a dorit USR-ul la guvernare. Așa s-a și întâmplat! Avem USR la guvernare. Președintele, știți bine, în România de astăzi, deși e neconstituțional, are o mare parte a puterii concentrată în mâinile sale; chiar dacă Parlamentul votează Guvernul, acesta este adevărul! Constituția o folosim când și când să ne ștergem pe picioare cu ea. Să zicem că ne întoarcem la Constituție, așa cum trebuie, și apoi observăm că puterea judecătorească se opune celorlalte puteri ale statului și poporului român.

”În acest moment, statul român nu se poate apăra”

Mai mult, mai vedem și Curtea Constituțională în niște situații în care legiferează ea ce și cum se întâmplă. Singurul răspuns, dacă mă întrebați pe mine ca cetățean, ca ziarist: în acest moment statul român nu se poate apăra. Pur și simplu nu se poate apăra. Cunosc un pic mai mult din armată, structură, dotare și așa mai departe. Avem oameni buni care și-au dovedit eroismul în Afganistan și Irak, dar sunt multe altele care ne lipsesc.

”Rugați-i să ne facă armata funcțională”

Pe actuala structură, că vorbim de programul SAFE sau altceva, putem să investim cât vreți. Vom avea aceleași rezultate ca în Sănătate și Educație, să știți. La fel e și la armată. Nu știe stânga ce face dreapta. Nu comunică cum trebuie. Dacă nu schimbi o structură de sus până jos, nu o să rezolvăm nimic. Putem face asta. Rugați-i pe englezi. Pe americani nu avem cum, că-s prea mari. Ei au de mult tot ce au. Englezii ar fi un ajutor foarte bun. Rugați-i pe francezi, că tot vor să ne ia sub aripa lor. Rugați-i pe nemți, pe cine vreți dumneavoastră, să ne facă o armată funcțională. Se poate face. Pe actuala, nicio șansă! Băgați bani cât vreți că tot nu veți obține efecte. Trebuie o reformă fundamentală", a explicat Bogdan Chirieac.

